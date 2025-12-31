Nejlepší silvestrovská hra, která funguje na každé oslavě – bez příprav a bez pravidel
31. 12. 2025 – 11:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se řekne Silvestr, většina z nás vidí ohňostroje, hudbu a odpočítávání do nového roku. Ale ta nejlepší oslavy začíná hravě – a končí smíchem, který si budete pamatovat ještě v lednu. A zatímco klasické společenské hry jsou fajn, existuje jedna hra, která letos kraluje všem seznamům – a je ideální jak pro dospělé, tak pro rodiny s dětmi.
Máte pozvané přátele, spoustu jídla i pečlivě vybranou hudbu. Co ale letos přidat ještě něco navíc? Třeba hry, které dokážou propojit i lidi, kteří se téměř neznají – a během pár minut z nich udělají jednu partu.
Slips of Paper Charades – ultimátní hra na Silvestra
Tahle hra není jen obyčejná pantomima. Je to mix humoru, kreativity a soutěživosti – ideální na zahřátí atmosféry před půlnocí:
- Každý host si napíše na papírek slova nebo krátké fráze (např. největší trapasy roku, oblíbené výroky z filmů nebo jen jejich názvy, bizarní novoroční předsevzetí apod.).
- Papírky se vsypou do mísy.
- Hráči postupně losují a snaží se danou frázi předvést beze slov, zatímco ostatní hádají.
Tato hra je ideální, protože:
- rozpoutá smích během pár minut,
- zapojí všechny bez ohledu na věk,
- a hlavně – šíří tu nejlepší party energii, kterou potřebujete před odpočítáváním.
Tahle verze klasické „charades“ se řadí mezi jedny z nejlepších novoročních party her vůbec, protože kombinuje jednoduchost přípravy s vysokou zábavností.
Další hry, které nesmí chybět na Silvestra
Chcete udělat z večera opravdový hit? Zde jsou další tipy od expertů na party zábavu:
Pass the Hat
Do klobouku dáte lístečky s úkoly, otázkami nebo výzvami. Když hudba utichne, hráč, který má klobouk, vylosuje úkol – a hází se smích a komentáře.
Champagne Race
Hra pro dospělé: hráči nesou sklenici sektu přes překážkovou dráhu tak, aby neprolili ani kapku. Smích zaručen!
NYE Word Bingo
Klasické bingo s tématikou novoročních tradic, slov a událostí během večera – ideální i pro širší partu.
Scavenger Hunt / Lov pokladů
Úkoly spojené s předměty a okamžiky silvestrovské oslavy – od kloboučků až po konfety. Funguje jak venku, tak uvnitř.
Memory & Story Games
Hry, které vybízejí hosty, aby sdíleli nejvtipnější momenty roku, vzpomínky nebo předpovědi pro nový rok – skvělé pro hlubší rozhovory a přátelskou atmosféru.
Proč jsou hry nejlepší součástí Silvestra
Zatímco jídlo a drinky jsou standardem, skutečná magie nové oslavy spočívá v okamžicích, které strávíte společně ve hře. Hry rozpoutají konverzace, prolomí ledy i u těch nejstydlivějších, a často vznikají momenty, které si hosté pamatují mnohem déle než samotné odpočítávání.
A právě Slips of Paper Charades (převalovaná pantomima s papírky) má všechny předpoklady stát se nejlepší silvestrovskou hrou vaší party – je jednoduchá, zábavná, nepotřebuje žádnou speciální výbavu a zvládne ji opravdu každý bez ohledu na věk či zkušenost.
Tak co letos zkusíte jako první hru na Silvestra? Slips of Paper Charades může být ten moment, kdy váš večer konečně „odpálí“ do nezapomenutelné party.