Nick Reiner u soudu odmítl vinu z vraždy svych rodičů
24. 2. 2026 – 8:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nick Reiner, který čelí obvinění z vraždy svých rodičů, režiséra Roba Reinera a fotografky a producentky Michele Reinerové, dnes u soudu v Los Angeles odmítl vinu.
Osmasedmdesátiletý filmař a jeho o deset let mladší manželka byli podle úřadů ubodáni ve svém domě v Los Angeles loni v prosinci. Nick Reiner byl o několik hodin později zatčen a je od té doby ve vazbě bez možnosti složení kauce. Píší o tom agentury.
Zástupkyně veřejného obhájce Kimberly Greeneová se k obviněním vyjádřila jménem 32letého Reinera, který stál v zaskleném prostoru v zaplněné soudní síni. Nick Reiner je třetí ze čtyř dětí manželů Reinerových.
Soudce nařídil Reinerovi, aby se k soudu opět dostavil 29. dubna kvůli naplánování předběžného slyšení, kde prokurátoři předloží důkazy a soudce rozhodne, zda dostačují k tomu, aby se s ním konal soudní proces. Okresní prokurátor Nathan Hochman podle agentury AP mimo soudní síň řekl, že jeho úřad se zatím nerozhodl, zda bude v případu usilovat o trest smrti.
Zástupce okresního prokurátora Habib Balian dnes oznámil, že úřad stále čeká na úplnou zprávu o pitvě, ale že všechny další důkazy byly předloženy obhajobě.
Reinerův předchozí obhájce, prominentní soukromý právník Alan Jackson, od případu v lednu odstoupil kvůli tomu, co označil za okolnosti mimo svou a Reinerovu kontrolu. Odmítl uvést podrobnosti s tím, že mu to neumožňuje právní etika. "Podle zákonů Kalifornie není Nick Reiner vinen z vraždy," prohlásil však právník.
Nick Reiner v minulosti veřejně hovořil o svém boji se závislostí. Do svých 18 let několikrát pobýval v zařízeních pro léčbu závislosti. Mezitím byl bezdomovcem a závislosti opětovně podléhal. Rob a Nick Reinerovi se zabývali svým obtížným vztahem a Nickovým bojem s drogami v částečně autobiografickém filmu z roku 2016 Being Charlie (Být Charliem). Zatímco filmař snímek režíroval, jeho syn se podílel na scénáři.
Rob Reiner byl synem herce a režiséra Carla Reinera. Svá nejznámější díla natočil v 80. a 90. letech minulého století. Kromě romantické komedie Když Harry potkal Sally, při jejímž natáčení se v roce 1989 seznámil se svou manželkou, to bylo například soudní drama Pár správných chlapů, kriminální thriller podle knihy Stephena Kinga Misery nechce zemřít, hudební komedie Hraje skupina Spinal Tap nebo pohádka Princezna Nevěsta.