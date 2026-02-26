Nejde jen o to, co jíme: Důležité je i kdy. Odborníci určili nejlepší čas pro večeři
26. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Většina z nás si k jídlu sedne zkrátka ve chvíli, kdy má čas. Takový přístup ale není ideální, protože na tom, kdy přesně jíme, velmi zálěží.
Doba, kdy bylo lidem tak nějak srdečně jedno, co vstupuje do jejich těla a jedli cokoliv, už díkybohu pomalu končí. Čím dál tím víc strávníků si dává pozor na kvalitu ingrediencí i množství, které sní. Odborníci ale upozorňují, že úplně stejně důležité je také časové okno, kdy člověk jí.
Nejvýznamnější je přitom u večeře, protože se jedná o poslední jídlo dne a do hry tudíž vstupuje následný spánek.
Výsledky studie jsou přitom celkem jasné: Dobrovolníci, kteří zkoušeli večeřet pozdě večer či v noci, vykazovali horší toleranci glukózy a menší spalování tuků. Roli přitom hraje klidně i pouze několik hodin: Vědci srovnávali večeři v šest a devět večer. Zřetelně příznivější glykémii a rozdíly v oxidaci substrátů pak našli u dobrovolníků, kteří jedli dřív.
Samozřejmě to automaticky neznamená, že když se najíte později, budete hned obézní. Ale podmínky k tomu, aby časem došlo k nadváze, si tak zkrátka připravujete.
Potvrzuje to i výzkum italské Padovské univerzity: Metabolická odpověď na příjem potravy během dne mění a jakmile tělu poskytnete přísun kalorií v pozdějších hodinách, zhoršuje se regulace glukózy a dalších parametrů.
Doporučení odborníků už by ve světle těchto argumentů nejspíš nemělo nikoho překvapit: Nejezte před spaním a zkuste si večeři nastavit zhruba dvě až tři hodiny před spaním. Pokud se tak například kladete ke spánku o půlnoci, neměli byste v ideálním případě večeřet později než v devět večer.
Ještě dřívější čas pak doporučuje odborník Collin Popp z newyorské univerzity: „Snažit se večeřet někdy mezi 17. a 19. hodinou je obecně dobrý cíl,“ citují Novinky.
Je mu ale samozřejmě jasné, že se to nemůže podařit vždycky: „Samozřejmě se někdy stane, že vám do plánů vstoupí život a donutí vás večeřet později. Nedělejte si z toho příliš velkou hlavu, zvlášť pokud se to stává jen výjimečně. Jen se snažte nejíst krátce před spaním obrovské jídlo, po kterém jste nacpaní jako o svátcích,“ dodává.