Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
Počasí dnes 7°C Polojasno

Amputace nohy? Zraněná lyžařka Lindsey Vonn vyděsila fanoušky

26. 2. 2026 – 8:20 | Magazín | Jiří Rilke

Amputace nohy? Zraněná lyžařka Lindsey Vonn vyděsila fanoušky
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Hořkosladký příběh zraněné lyžařské legendy mohl ve skutečnosti dopadnout ještě daleko hůř, jak sama přiznala.

Nejspíš není potřeba připomínat příběh, který musel vzít za srdce každého fanouška zimních sportů: Lyžařská šlechtična Lindsey Vonn si i přes ne úplně zahojené zranění odmítla nechat ujít s největší pravděpodobností poslední olympiádu své kariéry. V Miláně nastoupila ke sjezdu, kde ale upadla a zle se pobila.

Vrtulníkem ji přemístili do nemocnice a katastrofálně pochroumané koleno jí museli během následujících dvou týdnů hned pětkrát operovat. Pak se přesunula do Ameriky, kde operace pokračovaly.

Mohlo by vás zajímat

Lindsey se bude ještě dlouho léčit a rehabilitovat, z toho úplně nejhoršího už je ale doufejme venku. Na Instagramu zveřejnila video, v němž děkuje chirurgovi Tomu Hackettovi, který ji dle vlastních slov de facto zachránil nohu, protože amputaci unikla jen o vlásek.

„Konečně jsem venku z nemocnice! Po téměř dvou týdnech ležení na nemocničním lůžku, téměř úplně nehybná, jsem konečně natolik v pořádku, že se můžu přestěhovat do hotelu. Ještě to není domov, ale je to obrovský krok!“ dále psala slavná lyžarka na sociálních sítích.

Budoucnost bude ale ještě plná kurýrování: „Bude trvat asi rok, než se všechny kosti zahojí, a pak se rozhodnu, jestli chci vyndat veškerý kov, nebo ne, a pak podstoupím operaci a konečně si nechám srovnat přední zkřížený vaz. Bude to dlouhá cesta, ale dostanu se tam. Aspoň jsem venku z nemocnice,“ dodala.

Krátce po zlém pádu se množily hlasy, že nastupovat ke sjezdu nebyl dobrý nápad a že to bylo zbytečné riziko a podobně. Jak ale trefně v reakci poznamenal veleslavný Arnold Schwarzenegger: „Zoufalci kritizují Lindsey proto, že nikdy nic velkého nezkusili a nemají sebemenší ponětí, jaké to je, když jde člověk až na hranici svých možností. A proto prostě netuší, že velké věci se bez rizika dělat zkrátka nedají.“ 

Podporu zotavující se hvězdě zimních svahů pod příspěvkem přišli vyjádřit i další absolutní velikání světového sportu. Mezi jinými třeba i Cristiano Ronaldo či Zlatan Ibrahimović.

Tagy:
operace zranění pád lyžařka olympijské hry
Zdroje:
Instagram, Extra.cz, x.com
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Nejde jen o to, co jíme: Důležité je i kdy. Odborníci určili nejlepší čas pro večeři

Následující článek

Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Nejnovější články