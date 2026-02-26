Amputace nohy? Zraněná lyžařka Lindsey Vonn vyděsila fanoušky
26. 2. 2026 – 8:20 | Magazín | Jiří Rilke
Hořkosladký příběh zraněné lyžařské legendy mohl ve skutečnosti dopadnout ještě daleko hůř, jak sama přiznala.
Nejspíš není potřeba připomínat příběh, který musel vzít za srdce každého fanouška zimních sportů: Lyžařská šlechtična Lindsey Vonn si i přes ne úplně zahojené zranění odmítla nechat ujít s největší pravděpodobností poslední olympiádu své kariéry. V Miláně nastoupila ke sjezdu, kde ale upadla a zle se pobila.
Vrtulníkem ji přemístili do nemocnice a katastrofálně pochroumané koleno jí museli během následujících dvou týdnů hned pětkrát operovat. Pak se přesunula do Ameriky, kde operace pokračovaly.
Lindsey se bude ještě dlouho léčit a rehabilitovat, z toho úplně nejhoršího už je ale doufejme venku. Na Instagramu zveřejnila video, v němž děkuje chirurgovi Tomu Hackettovi, který ji dle vlastních slov de facto zachránil nohu, protože amputaci unikla jen o vlásek.
„Konečně jsem venku z nemocnice! Po téměř dvou týdnech ležení na nemocničním lůžku, téměř úplně nehybná, jsem konečně natolik v pořádku, že se můžu přestěhovat do hotelu. Ještě to není domov, ale je to obrovský krok!“ dále psala slavná lyžarka na sociálních sítích.
Budoucnost bude ale ještě plná kurýrování: „Bude trvat asi rok, než se všechny kosti zahojí, a pak se rozhodnu, jestli chci vyndat veškerý kov, nebo ne, a pak podstoupím operaci a konečně si nechám srovnat přední zkřížený vaz. Bude to dlouhá cesta, ale dostanu se tam. Aspoň jsem venku z nemocnice,“ dodala.
Krátce po zlém pádu se množily hlasy, že nastupovat ke sjezdu nebyl dobrý nápad a že to bylo zbytečné riziko a podobně. Jak ale trefně v reakci poznamenal veleslavný Arnold Schwarzenegger: „Zoufalci kritizují Lindsey proto, že nikdy nic velkého nezkusili a nemají sebemenší ponětí, jaké to je, když jde člověk až na hranici svých možností. A proto prostě netuší, že velké věci se bez rizika dělat zkrátka nedají.“
Podporu zotavující se hvězdě zimních svahů pod příspěvkem přišli vyjádřit i další absolutní velikání světového sportu. Mezi jinými třeba i Cristiano Ronaldo či Zlatan Ibrahimović.
View this post on Instagram