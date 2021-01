Nastupuje Joe Biden. Co provede s Amerikou?

Jak to vlastně mysleli bratři Cohenové se svým trhákem 'Tahle země není pro starý'? Do Bílého domu ve středu nastupuje prezident Joe Biden. V osmasedmdesáti se chystá zametat po Donaldu Trumpovi a vytáhnout Ameriku z covidové bažiny.

Klíčová otázka stojí takto:

Jak Biden změní Ameriku?

V první řadě vydá exekutivní příkazy, kterými zruší hromadu Trumpových nařízení. Připojí Ameriku zpět k pařížské klimatické dohodě a začne rušit některá omezení vůči přistěhovalcům z muslimských zemí.

Hned nato by měla jeho vláda zařizovat projekt '100 milionů naočkovaných Američanů během prvních 100 dnů Bidenova prezidentství'.

O Bidenových plánech na příští čtyři roky vypovídá už samotný název jeho programu – Build Back Better, (volně přeloženo – Postavíme to znovu a líp). A také to, že se na něm podíleli lidé z administrativ demokratických prezidentů Baracka Obamy a Billa Clintona.

Nastává Bidenův úklid. | zdroj: Profimedia.cz

Zjednodušeně se dá vyložit jako návrat do časů vlády dua, pro který nastupující prezident vymyslel název Obama bin Biden, byť – jak pravil klasik – do stejné řeky dvakrát nevstoupíš.

Biden každopádně udělá tečku za érou snižování daní i daňových výjimek. Z analýzy agentury Bloomberg vyplývá, že efektivní zdanění (podíl daně na celkových příjmech) by za nového prezidenta mělo dosáhnout úrovně z období Obamovy vlády.

Nový prezident se chystá zvýšit daně bohatým, byť ne dryáčnicky. Především ale plánuje zvýšit firemní daň z 21 na 28 procent. Firmám tak zůstane méně peněz a méně jich dostanou také akcionáři. Víc peněz však vybere vláda.

Státy zazelenají a Musk zbohatne

Peníze z daní se Biden chystá použít na stimuly, které mají rozhýbat ekonomiku a vytáhnout Ameriku z covidové recese. Měly by dosáhnout výše až tří bilionů dolarů a zvednout roční výdaje vlády o téměř tři procenta hrubého domácího produktu.

Většina vládních investic má směřovat do infrastruktury, zdravotnictví, školství a do nových technologií, zvlášť těch zelených. Biden plánuje, že se Spojené státy do roku 2050 stanou uhlíkově neutrální ekonomikou. Z toho by měly profitovat firmy podnikající v oblasti čistých energií.

Už dnes z toho těží Elon Musk. Akcie jeho Tesly po Bidenově vítězství a očekávané podpoře elektromobility strmě vystoupaly a poslaly ho na první místo žebříčku nejbohatších lidí planety.

Jedním z nejradikálnějších bodů Bidenova programu je zvýšení minimální hodinové mzdy na 15 dolarů, což je téměř dvojnásobek současné láce. Taková sazba sníží ziskovost firem, které sázejí na nekvalifikované a levné pracovníky a patrně zvýší zaměstnávání načerno.

Z Bidenových plánů je každopádně patrné, že americké kyvadlo se zprava vydá doleva. Dá se na ně dívat jako na poloprázdnou nebo poloplnou sklenici. Záleží na tom, čím je poměřujete.

Joe Biden je zřetelně nalevo od politiky republikánské vlády Donalda Trumpa. Zároveň je výrazně napravo od progresivistické (socialistické) části Demokratické strany a jejího Nového zeleného údělu (Green New Deal).

Blábolí, ale mozek má O.K.

Nový prezident má šanci mnohé ze svých plánů prosadit. Demokraté drží ve Sněmovně reprezentantů většinu. V Senátu to je fifty-fifty, v prezidentův prospěch však převáží hlas viceprezidentky, která je z úřední moci předsedkyní této komory.

Větším soupeřem může být Bidenovi jeho věk. Roky jsou na něm patrné a už během primárek demokratů se šířily pochyby o jeho 'duševní svěžesti'. Získal pověst king of the gaffe, tedy král žbleptů.

Při vyhlašování výsledků demokratických primárek si na podiu zjevně zmatený Joe spletl manželku se sestrou. Bidenův neurochirurg Neal Kassel pak ujišťoval, že na vlastní oči viděl mozek bývalého viceprezidenta a že je s ním "opravdu všechno v pořádku".

Biden vyvolává obavy u některých republikánů, kteří mají za to, že může posloužit jako trojský kůň progresivistů. Vyslovují pochyby, zda centristický prezident má dostatek sil na to, aby radikální levici v Demokratické straně udržel na uzdě.

Republikáni by mu každopádně ve vlastním zájmu měli popřát pevné zdraví.