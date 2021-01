Nafukovací Trump putuje do sbírek londýnského muzea

Nafukovací karikatura Donalda Trumpa v podobě vzteklého batolete v plenách, jež se stala symbolem britského protestu proti americkému prezidentovi, bude zařazena do sbírky Muzea Londýna.

Šest metrů vysoká oranžová figurína, kterou zaplatili odpůrci Trumpa prostřednictvím crowdfundingu, zobrazuje amerického prezidenta s jeho charakteristickou blonďatou kšticí, se zarputilým výrazem a rozpřáhlýma malýma rukama, které drží mobil připravený k tweetům. Poprvé se figurína objevila na protestu u britského parlamentu při Trumpově první návštěvě Spojeného království v roce 2018. K oblakům vzlétla také při jeho státní návštěvě o rok později a objevila se také ve Francii, Argentině, Irsku, Dánsku a různých částech Spojených států.

"Baby Trump" navržený Mattem Bonnerem a vyrobený společností Imagine Inflatables se po svém světovém turné nyní dostává do sbírek Londýnského Muzea. Podle všeho by se mohl stát součástí expozice věnované dějinám protestu, která zahrnuje předměty z protestů za ochranu klimatu, mír a hnutí sufražetek.

Na místo již figurína dorazila, nejdříve však musí do karantény. Její tvůrci doufají, že karikatura bude sloužit jako připomínka "politiky nenávisti". "Ačkoliv jsme rádi, že batole Trump může být odsunuto do historie, spolu s mužem samotným, neděláme si iluze, že to představuje konec tohoto příběhu," uvedli v prohlášení. "Doufáme, že batole ve sbírce muzea bude sloužit jako připomínka toho, jak se Londýn postavil Trumpovi, ale také přiměje návštěvníky přemýšlet nad tím, jak mohou nadále bojovat s nenávistnou politikou," dodali.

Jeden z hlavních strůjců brexitu Nigel Farage v roce 2018 označil figurínu za "největší urážku amerického prezidenta v dějinách". Sám Trump o karikatuře řekl: "Myslím, že není žádný důvod, proč bych měl jet do Londýna, když tam vystavují nafukovací panáky, abych se cítil nevítaný."

"Ovšemže muzeum není politické a nemá názor na stav politiky ve Spojených státech," uvedla ředitelka Muzea Londýna Sharon Amentová. Doplnila však, že figurína představuje typickou britskou reakci v podobě satiry. "Hodně používáme humor a děláme si legraci z politiků. Toto je velký, doslova velký příklad," dodala.

Nafukovací karikatura byla podle ní do muzea právě doručena, nacpaná v kufru. "Je to příznačné, protože dorazila během posledních dní Trumpova prezidentství... nejironičtější na tom celém je, že byla v muzeu umístěna do karantény. Všechny předměty musí do karantény, než se stanou součástí sbírky, jelikož v nich může být hmyz," dodala. Muzeum bude podle ní figuríně vhodným domovem. "Vznikla v Londýně... byl to výjimečný a kreativní nápad," řekla.

"Tato obří nafukovací figurína je jen malinkou částí globálního hnutí," míní její tvůrci. "Hnutí vedeného marginalizovanými lidmi, které Trumpova politika nejvíce ohrožovala a jejichž role v tomto hnutí by nikdy neměla být podceňována," dodali.