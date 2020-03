Náš úkol je být vidět i v ulicích, zdůrazňuje zástupce nové levicové strany

ROZHOVOR - Magazín autor: Jaroslav Bican

Pokud bychom se bavili o progresivním zdanění, mluvíme o příjmech, které jsou opravdu mimo to, co si 95 procent obyvatelstva je schopných vydělat. V rozhovoru pro Tiscali.cz to prohlásil člen celostátního výboru nové politické strany Levice Andrej Bóna, který v minulých evropských volbách kandidoval na druhém místě kandidátky KSČM – Česká levice společně! (První část rozhovoru ZDE)

Ve svém programu máte, že by se měla uskutečnit spravedlivá důchodová reforma, což je něco, co nyní hodně prosazuje i ministryně Maláčová. Jaká je vaše představa penzí s ohledem na to, že se teď dokola hovoří o tom, že se změní poměr pracujících a penzistů a do důchodu půjdou silné ročníky ze 70. let? Do jaké míry se to liší od toho, co chce ministryně Maláčová?

Pro nás u důchodové reformy je poměrně jasné, že by tam jako jeden z prvků měl zůstat uchovaný systém průběžného financování důchodového systému. Na druhou stranu jsme zase výrazně proti tomu, aby lidé byli nuceni svoje peníze odkládat do nějakých fondů, kde hrozí to, co při finanční krizi potkalo řadu rodin ve Spojených státech - že o svoje úspory přišly.

U důchodové reformy prosazujeme to, že firmy a korporace, které nejvíc těží z práce občanů České republiky, by se potom logicky měly podílet mimo jiné skrz daně i na tom, aby lidé měli kde bydlet, měli důstojné mzdy, měli zajištěnou dostupnou zdravotní péči a aby, až nebudou moct pracovat, měli zajištěný důstojný příjem i na to, aby mohli v klidu dožít.

Takže tady počítáme s tím, že to bude doplněné i o nějaký prvek zdanění pro největší korporáty. A potom samozřejmě tady máme jednu věc, která neustále ve společnosti roste, a to je spotřeba. To je něco, kde opět pomocí nastavení daní nám to může dávat příjmy navíc.

Můžete ještě celkově popsat, jaké principy chcete uplatňovat v daňové oblasti? Už jste něco zmínil. V programu máte, že by se daně měly přesunout od zdanění práce ke zdanění velkých firem. Můžete to upřesnit nebo více rozvinout?

U daní vycházíme z pojmu daňová spravedlnost. Už jsem to tady nakousnul předtím. Každá organizace, která u nás provozuje podnikatelskou činnost, se v podstatě musí silně spoléhat na to, že jí bude státem zajištěné prostředí k tomu, aby ji mohla vykonávat. A potom samozřejmě dává smysl, aby přispívala státu zpátky v podobě daní.

A spravedlnost u toho ovšem spočívá v tom, že pro menší nebo začínající organizace, anebo když je to podnikatel jako OSVČ, jako jednotlivec, tak je chceme podpořit, aby právě mohli společnosti přispívat. Takže tam očekáváme, že daně budou menší. A naopak, když se rozrostou a bude se jim dařit, dává smysl, aby v podstatě podporu, kterou takhle dostali na začátku, zase zprostředkovaně přes stát poskytli nově vznikajícím subjektům.

To je jeden z principů, který v daních máme. Potom další máme v balíčku – neříkáme tomu Green New Deal, protože to je tak často používaný pojem, že ztrácí obsah – spravedlivé zelené tranzice. A tam počítáme se zavedením ekologických daní, které by měly motivovat k tomu, aby se jednotlivé ekonomicky aktivní subjekty chovaly vstřícněji právě ke společnosti a životnímu prostředí jako celku.

U velkých firem by to byly jednak sektorové daně, jednak progresivní zdanění nebo i kombinace obojího, když bude velká banka – bude mít progresi a zároveň ještě i sektorovou daň, nebo jak by to vypadalo?

V případě, že to bude velká banka, tak ano.

Takže by to bylo jednak po sektorech, a jednak ještě progrese?

V tuhle chvíli v programu máme ze sektorových daní jenom bankovní daň a potom ještě daň pro digitální giganty.

Digitálními giganty myslíte třeba i mobilní operátory nebo Facebook, Google?

Tím myslíme primárně právě Google a jim na roveň postavené.

Progresivní zdanění a předkládání cesťáků poslanci

Co se týče progresivního zdanění fyzických osob, tam neuvažujete o změnách?

O změnách uvažujeme. Když se tady naposledy vedla debata o progresivním zdanění, tím, jak ten diskurz byl vedený, došlo k tomu, že se to začalo chápat, že člověk, který si vydělá 50 tisíc hrubého měsíčně, tak se mu sebere 70 procent příjmů a podobné absurdity.

To absolutně není to, co máme záměr udělat. Pokud bychom se bavili o progresivním zdanění, bavíme se opravdu o příjmech, které jsou mimo to, co si 95 procent obyvatelstva je schopných vydělat. Byť vím, že jsou dneska už zdanění solidární daní, ale my bychom to právě rádi nahradili jednotným progresivním zdaněním s tím, že by tam už nemusela figurovat dnešní solidární daň.

Ještě mě zaujalo, že tam máte i větší zdanění poslanců.

Zdanění poslanců ne.

Tak menší platy?

Soustředíme se na revizi náhrad. Jeden z našich spolupředsedů Petr Pávek to trošku nadlehčil a parafrázoval, když říkal: "Chceme, aby poslanci předkládali cesťáky." Primárně tam jde o tuhle věc, nejde o to, abychom měli sektorovou daň na poslance, to ne. To je trošičku ulítlé, ale skutečně jde o to udělat revizi náhrad, a případně potom se můžeme bavit i o přiměřeném snížení základního platu.

Mně to právě přišlo, nechci říct úplně populistické, ale dovedu si představit, že je tady spousta jiných oblastí, kde se hodně plýtvá, a zaujalo mě, že jste z toho vyzdvihli zrovna poslance.

Zároveň s poslanci tam máme jmenované i manažery třeba státních firem. Takže není to omezené jen vyloženě na ně, není to jenom čistě populistický krok, aby se to líbilo.

Také chcete řešit, aby tolik peněz neodcházelo z České republiky na ziscích firem do zahraničí. To myslíte pomocí sektorové či progresivní daně, nebo jiným způsobem?

To je věc, která samozřejmě potom víc souvisí s unijní legislativou, protože jedna věc je odliv kapitálu jako takového, ale pak bych k tomu řadil rovnou i daňové úniky, a to je něco, co se nedá řešit na úrovni jednoho státu. A na úrovni Evropské unie bychom se měli bavit o transparentnějších pravidlech vlastnění firem, o černé listině společností, které mají svoje sídla v daňových rájích právě z naprosto očividných důvodů, a taky třeba o zdaňování finančních transakcí, o Tobinově dani.

Aby to všechno nebyla jen taková unitivní opatření, stejně dobře se můžeme bavit o tom, že může být zvýhodněný režim pro odečty z daní investic na území České republiky třeba do výzkumu a vývoje nebo do rozvoje lidského kapitálu. To jsou věci, které pokud firma udělá, zcela objektivně zlepší podmínky života lidí u nás. A proč jí potom nedovolit, aby si to mohla i odečíst například, dejme tomu, v jeden a půl krát větší výši od základu daně, než co do toho vložila. Takže i s pozitivní motivací tady pracujeme.

Letos se konají krajské volby, hodláte kandidovat v některých krajích nebo případně plánujete koalice, spolupráce s jinými stranami?

Rozhodně plánujeme kandidovat, to už víme, a právě řešíme různé možnosti koaliční spolupráce. Nepřijde mi asi úplně korektní v tuhle chvíli veřejně říkat, s kým jak na čem pracujeme, ale rozhodně voliči najdou hlasovací lístky, na kterých bude uvedeno i jméno naší strany.

Spolupráce levicových uskupení a společná kandidátka

Co se týká sněmovních voleb příští rok, chápu, že to bude ještě předmětem různých úvah a jednání, ale minimálně máte nějaké mantinely typu: nechceme kandidovat na kandidátce jiné strany, když už, tak v koalici, kde bychom byli zastoupeni stejně jako druhý subjekt?

Zatímco u krajských voleb pracujeme s modelem, že bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo vytvořit širokou levicovou koalici, protože přece jenom spolupráci levice bereme jako jeden z našich velkých úkolů, tak u sněmovních voleb vzhledem k tomu, jak je u nás nastavený volební zákon, už koalice není úplně logická a výhodná.

Samozřejmě se tam můžeme bavit o tom, že by se kandidovalo ve formátu někdo s podporou někoho a někoho dalšího, ale v tuhle chvíli ještě není jasné, kdo by měl podporovat koho a na koho by byla psaná kandidátka.

Mě a i spoustu jiných lidí zarazilo, že vznikla dvě uskupení, respektive ve vašem případě to bylo spojení Strany demokratického socialismu a platformy Skutečná levice, ale stalo se to přibližně ve stejnou dobu, jako vzniklo jiné nové levicové hnutí Budoucnost. Zároveň vím, že se mezi vámi konala už dlouhou dobu jednání o spolupráci nebo i o tom, že by vzniklo jedno uskupení, a ne dvě. Co se stalo a proč to proběhlo, jak to proběhlo?

Máte pravdu, že jednání probíhala už dlouhou dobu před tím, než jsme znovu vznikli jako Levice a než Budoucnost ohlásila svůj záměr, že se zaregistruje na ministerstvu vnitra jako politické hnutí. Co je potřeba si uvědomit, je to, že každý z těch dvou subjektů vznikl spojením řady menších. Jako Levice teď vždycky říkáme, že jsme spojením SDS a Skutečné levice, ale je třeba si uvědomit, že ve Skutečné levici už byli zástupci různých dalších spolků a součástí Levice je také platforma členů DIEM25 v České republice.

Na druhé straně máme Budoucnost, která vznikla zčásti z bývalých členů Zelených – i my tedy máme bývalé členy Zelených – a má u sebe Idealisty a mladé zelené. To je poměrně už široké rozkročení, i ideologicky je to poměrně dost do široka rozkročené. A teď samozřejmě – byť Budoucnost zatím zveřejnila v podstatě jenom takové obecnější stanovisko – dá se předpokládat, že budeme mít v zásadě programovou shodu.

Pokud chceme mít jistotu, že výsledný sjednocený subjekt, který by třeba mohl někdy vzniknout, bude životaschopný i dlouhodobě, nejde to lámat na sílu a přes koleno. Proto nepovažuji vůbec za překážku momentálně to, že fungujeme paralelně. Ostatně to můžu klidně říct: jedna z organizací, se kterými jednáme třeba o možnosti předvolební koalice, je právě Budoucnost. Pevně doufám, že se nám povede fungovat alespoň v těch volbách na nějaké společné koaliční kandidátce.

To znamená, že mezi vámi nevnímáte programové kolize? Směr, kterým jdete, je podobný?

Ten vektor je určitě podobný. Momentálně si tam nejsem vědom žádného zásadního programového rozporu, který by tam byl. Odlišnosti se určitě najdou, ať už přímo obsahové, anebo v důrazu na některá témata. Může se objevit, že budeme akcentovat něco víc než oni a naopak. Právě proto předpokládám, že se nám spolupráce bude nějak do budoucna vyvíjet.

Běh na dlouhou trať a tečka za Levicí

Jak moc jste ve vztahu ke sněmovním volbám ambiciózní? Nebo počítáte spíš s tím, že to, co děláte, je běh na dlouhou trať podobně jako u Pirátů, u kterých mezi tím, co vznikli, a co se dostali do sněmovny, uběhlo osm let? Vnímáte to jako běh na dlouhou trať, nebo máte ambici významněji promluvit už do příštích voleb a třeba i společně s někým dalším pětiprocentní hranici pokořit?

Rozhodně bychom chtěli pětiprocentní hranici pokořit, ale na druhou stranu víme, že všechno, co máme v programu, je běh na dlouhou trať a je potřeba vyzdvihnout, že nejsme strana, která by měla fungovat jenom na volebním modelu.

Náš úkol je být vidět i v ulicích, pomáhat lidem tam, kde to aktuálně i akutně potřebují. A potom pro nás jako pro stranu, která se jmenuje Levice, jeden z našich hlavních úkolů je destigmatizovat slovo levice, abychom lidem ukázali, co jsou levicové hodnoty. To je něco, co očekáváme, že nám potom pomůže při všech dalších volbách, abychom mohli nejenom pomáhat lidem aktivisticky v rámci současného systému, ale abychom také mohli měnit pravidla hry, ve které se pohybujeme.

Zdá se mi, že stigma levice, o kterém mluvíte, se minimálně poslední roky proměňuje. Je to podle vás stále aktuální?

Není to tak hrozné, jako to bývalo. To je na jednu stranu pravda, na druhou stranu ale podle mě pořád platí to, co jsem zmiňoval na začátku. S pojmem levice se mnoha lidem stále bude vybavovat něco, co je automaticky autoritářské.

Zároveň je to poznat i na tom, jak jsme mluvili o průzkumu od CVVM, kde o sobě lidé mají říkat, jestli jsou levicoví nebo pravicoví, a kde o sobě řada lidí bude tvrdit něco jiného, než by vyšlo, když by odpovídali na konkrétní otázky.

A není to spíš nějakým zmatením?

Je to zmatení. Když jsem použil slovo stigma, asi to nebylo úplně šťastné. Je to i zmatení pojmů. Takže dobře, nejde vyloženě o destigmatizaci, jde o vyjasňování a vysvětlování toho, co levice je a být může, a co levice už není.

Přijde mi zajímavé, že slovo levice máte přímo v názvu a že vnímáte jako klíčovou věc se k tomu směru jasně přihlásit a mít to na štítu.

Pro nás jedna z velmi důležitých hodnot je to, že se snažíme mluvit co nejvíc narovinu. Proto máme přímo v názvu levice, protože se všichni cítíme jako levičáci a nemáme problém se k tomu hlásit. Chceme prosazovat levicovou politiku, takže logicky jsme se rozhodli, že naše jméno bude Levice, a dokonce jsme to dotáhli tak daleko, že tečka, co máme v logu, je tam primárně kvůli tomu, že jsme Levice a tečka.