'Rudý' Bernie hlásá víc socialismu než 'Venezuela' Maláčová

Socialistická revoluce v Americe a sociální stát podle představ ČSSD k sobě mají blízko. Stačí porovnat plány Bernieho Sanderse a sociálních demokratů.

Osmasedmdesátiletý levičák hlásající socialistickou revoluci se chystá vystrnadit Donalda Trumpa z Bílého domu.

Bernie z Jurského parku

Bernie Sanders, bělovlasý, rozcuchaný a vetchý kmet vypadá, jako kdyby vylezl z roští Jurského parku. Je o dvě generace starší než lídři ČSSD Jan Hamáček a Jana Maláčová. Co do energie a zaujetí to však není znát, má jí víc než ti dva dohromady.

Česká levice musí americkým progresivistům takového seniora závidět a levicový volič jakbysmet.

Označuje se za socialistu – a vskutku jím je. Co víc, je to socialista starého střihu. Svět vidí jako konflikt mezi zaměstnancem a kapitalistou, jako třídní boj.

Takové pojetí ale dodnes není cizí ani většině sociálních demokratů. Dokazuje to program "Sociální demokracie pro 21. století". Hned pod jeho první kapitolou nazvanou "Globální kapitál proti demokratickému sociálnímu státu" by mohl stát podpis Bernieho Sanderse.

Zkusme ale hru "Najdi rozdíly" a srovnejme plánovaný Bernieho demokratický socialismus se sociálním státem, potažmo socialismem podle scénáře sociálních demokratů.

Co hlásá Bernie – bod po bodu. A kurzívou to, co chtějí Hamáček s Maláčovou a jejich souputníci z Lidového domu:

1. Sanders chce miliardářům zvednut daň z příjmu. Jeho daňové záměry jsou dryáčnické. Ekonomové z Kalifornské univerzity v Berkeley vypočetli, že Sandersovy plány by čtyři stovky nejbohatších Američanů zdanily efektivní sazbou 97,5 procenta. Dnes se tato sazba pohybuje kolem 23 procent.

O progresivní zdanění se sociální demokraté pokoušeli v minulé vládě. Neuspěli. To však neznamená, že od něj upustili.

2. Bernie se chystá zvýšit daně i americkým korporacím z 21 na 35 procent. Tato sazba by paradoxně byla podstatně vyšší než ve skandinávských státech, jejichž sociální i ekonomickou politiku Bernie obdivuje a často se na ni odvolává.

Sociální demokraté chtějí firmy danit progresivní daní z příjmů ve výši 14, 19 nebo 24 procent podle výše zisku. Nyní je sazba daně jednotná, a to 19 procent.

3. Sanders má v plánu zvýšit minimální mzdu na dvojnásobek, tedy na 15 dolarů za hodinu.

Sociální demokraté se zasadili o zvýšení 'minimzdy' od počátku roku o osm procent, to je o 1250 korun. Teď je v Česku minimální mzda, od které se odvíjejí mzdy v mnoha profesích, 14 600 korun, což odpovídá 87,30 koruny za hodinu.

Dá se předpokládat, že příští rok před sněmovními volbami bude sociální demokracie požadovat další růst minimzdy.

4. Sanders se chystá zakázat americkým korporacím dovážet zboží, které vyrábějí ve svých továrnách v zahraničí.

Na to sociální demokraté pomýšlet nemohou, protože Česko je na jednotném trhu Evropské unie.

5. Americký socialista hlásá, že jeho vláda předloží legislativu, která bude rozbíjet velké banky a finanční instituce. Má se to týkat těch korporací, které jsou definovány jako "too big to fail", tedy "příliš velké na to, aby padly", a které jsou vlády nuceny v krizích dotovat. V Americe se to týká především šesti nejvypasenějších kocourů na finančním trhu – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley a Wells Fargo.

V Česku mají sociální demokraté svázané ruce evropskou legislativou a tím, že velké banky patří zahraničním vlastníkům. Česká národní banka je však k největším hráčům na trhu přísnější než americký FED. Komerční bance, UniCredit, Raiffeisenbank, České spořitelně a ČSOB předpisuje největší kapitálové rezervy ke krytí systémových rizik.

ČSSD chce navíc těmto bankám pustit žilou a prosazuje sektorovou (bankovní) daň, jejíž sazba bude odstupňována podle výše obratu.

6. Bernie navrhuje, aby zaměstnanci veřejně obchodovaných firem ze zákona získali dvacetiprocentní majetkovou účast ve společnostech, kde pracují. Kritici upozorňují, že by to vyžadovalo částečně vyvlastnit akcie, které by jejich majitelé předali zaměstnancům, což zákony ani ústava neumožňují.

Sociální demokraté spoluúčast zaměstnanců podporují. Vlády Miloše Zemana a Vladimíra Špidly ji měly ve svém programovém prohlášení. Zemanova vláda slibovala, že připraví zákon o daňové podpoře zaměstnaneckého vlastnictví akcií.

Pro tento případ by se hodilo parafrázovat otřepané rčení: Sliby se slibují, zaměstnanci se radují.

7. Sanders káže bezplatné státní univerzity a jako bonus slibuje studentům, že jeho vláda zaplatí jejich dluhy na školném. Nebylo by to za pakatel, protože 45 milionů Američanů za školné dluží dohromady astronomickou částku, téměř 1,6 bilionu dolarů.

Veřejné školství, včetně vysokého, je v Česku zdarma. Tady ČSSD nemá mnoho práce.

8. Socialista z Vermontu chce prosadit placenou mateřskou dovolenou, nárok na desetitýdenní nemocenskou ročně a na týdenní "sick days".

Přátelé a přítelkyně z Lidového domu prosadili zrušení karenční doby – prvních tří dnů nemoci, během nichž nebyla zaměstnancům vyplácena mzda. Od letoška byl také zvýšen rodičovský příspěvek. S rodičovskou a mateřskou se Česko řadí mezi nejsociálnější země na světě.

9. Bernie vytrubuje zelenou revoluci – "Green New Deal", který je zčásti rudý, jako samotný kandidát. Tato politika vládních pobídek má zabít dvě mouchy jednou ranou – pomocí masivního přerozdělování zlikvidovat ekonomiku založenou na spalování fosilu, přejít na ekonomiku bezuhlíkovou a k tomu odstranit nerovnost ve společnosti.

Přirozeně to nebude zadarmo. Analytik televize CNN Ronald Brownstein odhadl cenu Sandersovy agendy na 60 bilionů dolarů.

ČSSD se zelené politice nevěnuje. V jejím programu chybí. Nejspíš proto, že strana je oranžová.

10. Sanders chce zavést veřejné zdravotní pojištění, které američtí demokraté nazývají "Medicare for All" (zdravotní péče pro všechny). Chystá se vyřadit ze systému soukromé pojišťovny a vytvořit pojišťovnu centrální, která by byla pod kontrolou vládní administrativy.

V Česku existuje veřejné zdravotnictví. Sociální demokraté po systémových změnách ve zdravotnictví nevolají, neprosazují ani jeho centralizaci podle Sandersova modelu.

Z těchto deseti bodů se dá usuzovat, že Sanders je víc nalevo než česká sociální demokracie. Zatím mu však jeho radikálnost hraje do karet. Po úvodních třech primárkách vede peloton uchazečů o nominaci Demokratické strany na prezidenta.

Pokud by nominaci vskutku získal, vyzval by k souboji o Bílý dům republikána Donalda Trumpa. A pokud by vyhrál i listopadový duel - ani to nelze vyloučit, nakráčel by počátkem příštího roku do Bílého domu.

Zavedl by potom Bernie v Americe "demokratický socialismus"? K tomu by potřeboval získat podporu obou komor Kongresu. Nestačilo by přitom, aby v nich měli většinu demokraté. Většinu křesel by tam museli obsadit demokraté z levého křídla – progresivisté.

Tato představa je reálná zhruba tak, jako předpověď, že sociální demokracie vyhraje příští volby do sněmovny, získá v nich v součtu s komunisty většinu a začne uskutečňovat socialismus 2.0 v Česku.