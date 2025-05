Leoš Mareš zavolal manželce uprostřed živého vysílání! Mluvilo se o nevěře

9. 5. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Známý moderátor dospěl k názoru, že je za nedávnými fámami o nevěře potřeba udělat ráznou tečku a zavolal manželce přímo během vysílání Evropy 2.

I člověk, který je na slávu a pozornost veřejnosti tak zvyklý, jako je populární moderátor Leoš Mareš, má jen jedny nervy. A když musí ze všech stran poslouchat spekulace o tom, jak byl nevěrný a jak si udržuje románek se svou asistentkou, což on sám kategoricky odmítá, začalo by to po chvíli otravovat i zenového mistra.

Leoš se již dřív veškerým drbům vysmál a prostě uvedl, že s asistentkou Kateřinou Niklovou pouze pracuje a nic víc. Později se ale ještě rozhodl dodat závěrečnou tečku a společně s manželkou přišli s vysvětlením, co vlastně za stálo za vznikem spekulací.

Manželce Monice zavolal během živého vysílání ranní show Evropy 2. Za kauzou prý stojí nedorozumění s bývalým manažerem moderátora, který se Niklovou nepohodl a snažil se dát Leošovi ultimátum: Buď on, nebo ona. Leoš na nátlak reagoval vcelku předvídatelně a vybral si Kateřinu, protože se nehodlal nechat do ničeho tlačit žádnými ultimáty.

Manažer Marcel si to vyložil po svém: Leoš si vybral Kateřinu, protože s ní nutně musí mít poměr. Teorii pak probral s Dominikou Mesarošovou, která se následně nebála vůbec ničeho a rovnou zveřejnila fotku Leoše a Kateřiny s popiskem, že Leošova milenka je podobná jeho ženě. A drb byl na světě.

„Já si myslím, že Marcel to dělal cíleně, protože je zhrzený a protože máme přece podezření, že tě poškodil i v jiných věcech. Protože když šíříš takovou věc, která se týká rodiny, to je pro mě no go zóna,“ přidala svůj názor Leošova žena Monika.

„Hele, každý ať si na svém večírku pomlouvá, koho chce, to je v pořádku. Ale určitě si nevytvoříš příběh na Instagram, to je cíleně odpálená bomba,“ měla jasno.