Oblíbený mladý zpěvák: "Erotické zprávy dostávám neustále"

9. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbený pěvec přiznal, že se v jeho byť digitální přítomnosti fanynky kolikrát přestávají ovládat.

Slavný zpěvák Mikolas Josef uspořádal náležitou párty: V pražském klubu FU křtil nový singl Samba a přes Instagram pozval všechny fanoušky. Nebylo proto divu, že se před klubem tvořila pořádná fronta.

Ještě než vyrazil otřásat pódiem, si Josef promluvil s přítomnými redaktory magazínu eXtra.cz. A nerozpakoval se prozradit pár pikantních detailů zejména o chování fanynek.

Zprávy, v nichž ho fanynky zvou na rande, prý dostává docela běžně a občas na ně i odpoví. U toho ale prý častokrát nekončí a slečny se nerozpakují poslat i daleko odvážnější věci.

„To se taky stalo, bez toho by to nebyl správný rock and roll. Nechci k tomu samozřejmě nabádat, ale stalo se,“ přiznává.

„Většinou na ně úplně neodpovídám a snažím se to držet co nejvíc v soukromí. Přijde mi, že ti lidé mají nějakou důvěru, že to nikde ukazovat nebudu. Pokud jsem někdy odepsal, tak spíš ve vtipu. Samozřejmě poděkování je důležitý, že jo,“ tvrdí.