Bolest nekončí: Milovaná zpěvačka se otevřela v dojemné zpovědi, expřítel reagoval mrazivým vzkazem

9. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Pohnutá zpověď zpěvačky jejího bývalého přítele nikterak neobměkčila.

Oblíbená zpěvačka se v dokumentu České televize nebývale otevřela a bez příkras prozradila podrobnosti ze života, který se s ní zrovna dvakrát nemazlil. Anna K. se snažila být maminkou a založit spokojenou rodinu s manželem, ani jedno se ale nakonec nepovedlo a možná ani nikdy nepovede.

Partner Tomáš Vartecký ji po téměř třiceti letech ve vztahu místo svatby opustil a prakticky okamžitě poté se oženil s jinou. Sen o dítěti se také rozplynul kvůli vážné nemoci, kterou si paradoxně zpěvačka dost možná přivodila sama právě snahou o umělé oplodnění.

Anna se nicméně dokázala oprostit od zášti a bývalému pomohla, když měl zdravotní krizi: „Je to pro všechny emočně náročné a pomohla bych tak každému, kdo by mě požádal o pomoc a komu jde o život, zvlášť někomu, s kým jsem žila téměř 28 let. To, že o tom píšou média, není bohužel moje práce,“ komentovala to svého času pro Super.cz.

Zvědaví fanoušci nyní s docela velkým napětím očekávali, jak Vartecký zareaguje na dokument o jeho dlouholeté expřítelkyni. A většina tak trochu doufala, že pro ni bude mít slova podpory, která by si zpěvačka určitě zasloužila.

Ale chyba lávky. První vyjádření Varteckého? Zveřejnil jen fotku s novou ženou a komentářem: „Stále spolu, stále svoji.“ Anna K. už mu je dávno šumafuk, jinak řečeno.