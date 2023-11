Muž, který pár vteřin před smrtí podal ruku svým vrahům

V době prohibice byl Charles Dean O'Banion hlavním konkurentem gangsterského bosse Johnnyho Torria a jeho zástupce Al Capona. Ze svého květinářství kontroloval byznys s pašovaným alkoholem v severní části Chicaga. Ale měl vyšší ambice a ostatní mafiánské rodiny usoudily, že „z těch svých psích deček příliš vyrostl“. Jeho život zhasl před 99 lety.

Syn irského přistěhovalce Charles Dean O'Banion (1892-1924) si na první pohled vydělával na živobytí poctivě. Prodával květiny na North State Street 738 v severním Chicagu. Obchod vzkvétal, o zákazníky nebyla nouze. Řada z nich totiž byla napojena na organizovaný zločin, což je branže, kde jsou předčasná úmrtí na denním pořádku. Pozůstalí gangsteři nešetřili penězi, pokud šlo o velkolepou květinovou výzdobu pohřbů – a to O'Banion uměl jako málokdo.

Už ve školních letech se O'Banion přidal k mládežnickému gangu a doufal, že si jej všimnou gangsteři těžšího kalibru. A měl štěstí. Když byl při jedné z akcí zraněn a od té doby napadal na jednu nohu, rozpoznal jeho talent známý kasař Charles Reiser a přijal ho do svého gangu.

Prohibice jako zlatý důl pro mafiány

Když byla v lednu 1920 zavedena na federální úrovni prohibice na základě 18. dodatku americké ústavy, chopil O'Banion příležitost za pačesy a jako boss irského North Side Gangu ovládal úctyhodnou severní oblast Chicaga. Jeho podíl na „gangsterském trhu“ činil kolem patnácti procent a pašování a distribuce alkoholu mu přinášely pohádkové zisky.

O'Banion sice navenek působil dojmem slušného člověka, byl to ovšem psychopat, který podle odhadu pozabíjel desítky lidí. Jeho partnerem byl židovský mafián Nails Morton, který ovládal západní část Chicaga a dokázal zkrotit O'Banionovu horkou hlavu. Po Mortonově smrti v květnu 1923 začal jít O'Banion svou nevyzpytatelností ostatním bossům čím dál tím víc na nervy.

Nejmocnějším chicagským gangsterem byl tehdy Johnny Torrio a jeho zástupce Al Capone. Ti chtěli zavést mezi zdejší gangy řád, na jehož základě by každá rodina dostávala pevný podíl z pašování alkoholu, hazardu a prostituce. Do tohoto konceptu ovšem nezapadaly O'Banionovy krvavé eskapády, navíc se postaral o to, aby v jeho revíru byli do městské rady zvoleni republikánští kandidáti, kteří ve věci pašování alkoholu zastávali liberální názory.

Šéf irského gangu musí zemřít

Vedle Torria měl O'Banion rovněž spor s bratry Gennovými, kteří expandovali na sever a chtěli svého irského konkurenta odstranit. To jim sice jejich boss Mike Merlo rozmluvil, 8. listopadu 1924 ale zemřel a bratři Gennovi s Torriem nachystali společný plán na zabití O'Baniona.

Objednali u něj spoustu kytek na Merlův pohřeb a 10. listopadu 1924 u květinářství zastavilo auto se třemi muži. O'Banion jednoho z nich znal a předpokládal, že si přišel vyzvednout zakázku. Podal mu ruku, domnělý zákazník ji chytil - a už nepustil, dokud jeho dva společníci zblízka neprovrtali O'Baniona šesti střelami.

Na O'Banionově okázalém pohřbu se sešli aktéři budoucí války gangů, která skončila až v roce 1929, kdy při Masakru na svatého Valentýna nechal Torriův nástupce a pozdější šéf chicagské mafie Al Capone zabít několik lidí z irského gangu, v jehož čele tehdy stál O'Banionův nástupce Bugs Moran.