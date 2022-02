Jsem rád, že jsem to schytal místo vás, pane prezidente

Před 89 lety střílel vyšinutý atentátník na amerického prezidenta. Netrefil a místo něj to schytalo pět jiných lidí. Chicagský starosta a kladenský rodák Anton Cermak svým zraněním později podlehl. Byl náhodnou obětí, anebo skutečným cílem chicagských mafiánů?

Antonín Josef Čermák (1873-1933) se narodil v Kladně a hned rok po jeho narození celá rodina v naději na lepší život přesídlila do Braidwoodu v americkém státě Illinois. Antonín Čermák tam s otcem pracoval jako horník, později přesídlil do Chicaga, kde se vypracoval a založil si povoznictví. V podnikání se mu dařilo, stal se váženým občanem, v roce 1902 byl za demokraty zvolen do zákonodárného sboru státu Illinois, sedm let nato se stal členem městské rady, a nakonec to v roce 1931 dotáhl až na starostu Chicaga – jako první imigrant vůbec. "Nepřiplul jsem sice na lodi Mayflower, ale připlul jsem hned, jak to šlo," řekl v kampani svému protikandidátovi.

Lehké to neměl. Anglicky stále mluvil s českým přízvukem, kterého se až do smrti nezbavil. Musel čelit hospodářské krizi a mafiánům na pozadí končící prohibice. O její ukončení se Čermák – vlastně nyní již Anton Cermak – velmi intenzivně zasazoval a jako starosta byl velmi populární nejen mezi Čechy. Chicago se 100 tisíci občany českého původu ostatně nazýval druhým největším českým městem hned po Praze. V roce 1932 navštívil rodné Československo.

Atentátník v Miami zasáhl všechno, jen ne prezidenta

Po svém vítězství v prezidentských volbách, ale ještě před složením přísahy se 32. prezident USA a Cermakův dlouholetý přítel Franklin Delano Roosevelt vydal na Floridu. Zde se k němu přidal i Cermak, který přicestoval, aby mu poblahopřál k vítězství a projednal s ním půjčku pro zadlužené Chicago.

Anton Cermak po boku Franklina D. Roosevelta během jeho prezidentské kampaně | zdroj: Profimedia

Patnáctého února 1933 večer promlouval Roosevelt k lidem z otevřeného auta, když na něj z davu pětkrát vystřelil italský přistěhovalec a anarchista Giuseppe Zangara. Roosevelta netrefil, ale schytalo to pět lidí kolem. Vedle Cermaka byli zasaženi Margaret Kruisová, Russell Caldwell, William Sinnott a Mabel Gillová, která později svým zraněním podlehla.

Dav útočníka zpacifikoval a Cermak byl s průstřelem plic ihned odvezen do nemocnice. Tam Rooseveltovi řekl památnou větu, která je vytesána i na pomníku v Miami i na jeho náhrobku na Českém národním hřbitově: „Jsem rád, že jsem to schytal já, a ne vy, pane prezidente." Někteří historici se ovšem domnívají, že jde pouze o legendu, protože tento výrok tehdy citovaly noviny Chicago Tribune bez jakéhokoli uvedení zdroje.

Zemřel rodilý Kladeňák místo amerického prezidenta, nebo byl sám cílem?

Atentátník Zangara při výslechu prohlásil, že nemá nic osobně proti Rooseveltovi, ale že obecně nenávidí bohaté a mocné lidi. „Nejdřív postřílím krále a prezidenty, a pak všechny kapitalisty,“ zdůraznil u soudu. Byl odsouzen k osmdesáti letům vězení.

Cermakův stav se sice postupně lepšil, 6. března ale chicagský starosta zemřel – 19 dnů po atentátu a dva dny po Rooseveltově inauguraci. Příčinou smrti podle lékařů ovšem nebylo přímo střelné poranění, nýbrž zánět pobřišnice. Přesto byl Zangara v novém procesu za vraždu prvního stupně odsouzen k trestu smrti a 20. března popraven na elektrickém křesle.

Až podezřele rychle provedená poprava dala později podnět ke spekulacím, že skutečným cílem atentátu ve skutečnosti neměl být Roosevelt, ale právě Cermak. Podle této teorie jednal Zangara z pověření mafiánského bosse Al Capona, konkrétně jeho hlavního muže Franka Nittiho, kterého se údajně Cermak snažil zlikvidovat.