Krveprolití, které urychlilo konec prohibice

Před 93 lety postřílela v chicagské garáži banda mafiánů sedm lidí z konkurenčního gangu. Za akcí stál zřejmě známý mafiánský boss Al Capone a jako Masakr na Den svatého Valentýna znamenala zásadní přelom v postoji Spojených států k prohibici.

Prohibice byla v USA zavedena od ledna 1920 osmnáctým dodatkem ústavy, který zakazoval výrobu, prodej, darování, držení a konzumaci alkoholu. Cílem bylo potlačit alkoholismus jakožto příčinu rozpadu rodinného života, nízké produktivity práce a vysoké kriminality. Ve skutečnosti ale byl efekt spíše opačný, protože zákaz vedl k nárůstu pašeráctví a zločinnosti vůbec. Nelegálnímu obchodu s alkoholem, rostoucímu násilí a konkurenčnímu boji mezi gangy se snažil čelit přetížený policejní aparát, který byl navíc prolezlý korupcí.

Falešní policisté

V jedné chicagské garáži čekalo 14. února 1929 dopoledne sedm lidí Al Caponova konkurenta Bugse Morana na ohlášenou dodávku pašované kvalitní whisky. Na místo ovšem místo toho přijel policejní vůz, z něhož vystoupili tři muži v civilu a dva policisté, ve skutečnosti ale šlo o převlečené gangstery.

Protože Moranovi muži z North Side Gangu považovali akci za obvyklou policejní razii, nekladli odpor, složili zbraně a otočili se čelem ke zdi. V ten moment je falešní policisté rozstříleli na kusy. Následně opustili garáže a před nimi vyšli s rukama nad hlavou oni tři muži v civilu. Všech pět pak nasedlo do policejního auta a odjeli. Celé to vypadalo jako úspěšný policejní zátah s dopadením pachatelů, takže okolní obyvatele ani nenapadlo hned zalarmovat policii. Střelba to přitom byla pořádná - vypáleno bylo na 150 nábojů.

Rekonstrukce vraždy z filmu Masakr na svatého Valentýna z roku 1967 | zdroj: Profimedia/Courtesy Everett Collection

Třebaže se všeobecně má za to, že za akcí byl Al Capone (1899-1947), on sám měl neprůstřelné alibi, protože tou dobou vůbec nebyl v Chicagu, ale na Floridě. Sám Bugs Moran (1893-1957) masakr přežil, protože se cestou ke garážím zpozdil, a když uviděl přijíždět policejní auto, raději zmizel. Později veřejně prohlásil, že takový čin může mít na svědomí jedině Al Capone. Tím porušil mafiánský zákon omerty a v podsvětí byl prakticky vyřízený, nehledě na to, že přišel o velkou část svých lidí. Masakr na Den svatého Valentýna tak ukončil válku mezi oběma gangy, vrahy se nikdy nepodařilo dopadnout.

Konec prohibice aneb z alkoholu na drogy

Masakr upoutal pozornost celé země a pobouření, které vyvolal, znamenalo zásadní zlom. Velký průzkum veřejného mínění, který inicioval časopis Literary Digest v roce 1930 a v jehož rámci bylo do amerických domácností rozesláno 20 milionů hlasovacích lístků, jasně ukázal, že Američané už mají prohibice a zločinů páchaných na jejím pozadí plné zuby.

V roce 1932 se prezidentský kandidát Franklin Delano Roosevelt jasně vyslovil proti zákazu alkoholu - a volby s přehledem vyhrál. V prosinci 1933 pak byla po schválení jedenadvacátého dodatku ústavy celostátní prohibice zrušena. Odhaduje se, že přišla Spojené státy na 19 miliard dolarů. Po jejím skončení se zločinecké gangy přeorientovaly z alkoholu na drogy.

Poprava sedmi členů Moranova gangu známá jako Masakr na Den svatého Valentýna | zdroj: Profimedia/Courtesy Everett Collection