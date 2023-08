Nejtěžší kriminálníky poprvé přivezli do vězení, odkud nešlo utéct

Slavná věznice na ostrově Alcatraz původně sloužila jako pevnost a vojenské vězení, první federální trestanci sem dorazili přesně před 89 lety. Kriminál s nejvyšší ostrahou pro ty nejtěžší zločince pak fungoval až do roku 1963. Dnes je z něj muzeum.

Hic sunt leones, neboli zde jsou lvi, jak dle legendy pojmenovávali kartografové neznámá místa na mapě. Španělský objevitel Juan Manuel de Ayala, který jako první Evropan zakreslil do map to, čemu dnes říkáme Sanfranciský záliv (či zátoka), nazval v roce 1775 jeden z tamních skalnatých ostrůvků Isla de los Alcatraces, čili doslova Ostrov terejů. Terejové jsou ptáci příbuzní s kormorány či pelikány a zřejmě jich tenkrát žilo na skále tolik, že Juana Manuela nic lepšího nenapadlo, případně si název prostě jen tak vycucal z prstu. Každopádně při něm zůstalo.

Poloha ostrova byla ideálním místem pro stavbu pevnosti, která by chránila přístavní město. V roce 1849 ji pak Španělé prodali Spojeným státům, v roce 1854 tu byl postaven první maják na americkém západním pobřeží a od konce 50. let devatenáctého století pevnost sloužila americké armádě. Od roku 1868 sem vozili vojenské vězně a v roce 1911 se stal Alcatraz vojenským vězením. První federální vězni sem byli převezení 11. srpna 1934 a slavná a obávaná federální věznice pro ty nejtěžší kriminálníky pak fungovala až do roku 1963, kdy byla zavřena kvůli vysokým provozním nákladům a špatnému stavu.

Alcatraz na snímku pořízeném kolem roku 1933 | zdroj: Profimedia

Své si tu odseděli i významní trestanci, jako třeba Al Capone, ale většinou sem umisťovali nezvladatelné vězně, kterým tu měli vtlouct do hlavy, jak se mají chovat. Obvykle trvalo pět let, než je zpacifikovali natolik, aby mohli být převezeni na pevninu.

Dnes je ze slavné americké věznice Alcatraz muzeum, kam ročně zavítá přes milion turistů.

Přísný dohled, ale i nevídaný komfort

Název Alcatraz je víceméně symbolický – už jen proto, že by člověk musel být opravdu pták, aby se odtud dostal. Umístění věznice uprostřed zálivu činilo totiž útěk prakticky nemožným, v lepším případě problematickým. Vězni navíc byli pod mnohem přísnějším dohledem než v ostatních věznicích.

A i kdyby se uprchlíkovi podařilo nepozorovaně vyhnout strážím a překonat vysokou zeď, čekala na něj vodní bariéra. Studené mořské proudy by prchajícího vězně vysílily a odnesly jej na širé moře dřív, než by doplaval do dva kilometry vzdáleného San Franciska. Pokud by se samozřejmě dřív neutopil. Na druhé straně zvěsti o tom, že záliv je plný žraloků, neodpovídají pravdě.

Třebaže byl Alcatraz přísně střežen, vězni tu měli několik vymožeností, které v jiných podobných zařízeních neměly obdobu. Aby se zabránilo případným vzpourám, dostávali například skvělé jídlo, byli v cele sami, a dokonce měli teplou vodu ve sprchách. Ne snad z ohleduplnosti, ale aby si moc nezvykali na chladnou vodu – a aby pro ně při případném útěku znamenalo studené moře o to větší šok.

Neúspěšné pokusy o útěk

Navzdory tomu všemu se o útěk stále znovu a znovu někdo - marně - pokoušel. Takových snah bylo evidováno 14, první z nich v roce 1936 a poslední v roce 1962. Nicméně jeden dřívější pokus tří vězňů v témže roce (11. června) je dodnes zahalen tajemstvím, byť se dočkal i filmového zpracování a bezpočtu článků a těší se stále zájmu záhadologů. Dostali se uprchlíci ve zdraví na břeh? A pokud ano, jsou stále ještě naživu?

Zatykač na Franka Morrise a bratry Anglinovy | zdroj: Profimedia Bankovní lupiči Frank Morris a John a Clarence Anglinovi si tu vyhloubili lžícemi tunel, uprchli na gumovém člunu vyrobeném z pláštěnek a v celách po sobě nechali jen falešné hlavy uplácané z mýdla, toaletního papíru a pravých vlasů. Později se našla podomácku (nebo přesněji po vězeňsku) vyrobená vesla a záchranná vesta, ale žádná těla. Dodnes se přesně neví, zda se jim útěk skutečně podařil. Každopádně o třech uprchlících od té doby nebylo vidu ani slechu.

FBI případ uzavřela v prosinci 1979, v lednu 2018 ale do médií pronikla informace, že v roce 2013 obdržela dopis údajně od 83letého Johna Anglina, v němž žádal o lékařskou pomoc s tím, že trpí rakovinou. Upřesnil, že útěk se jim kdysi zdařil, byť to bylo o fous, a že jeho bratr zemřel v roce 2008 a Morris ještě o tři roky dříve. Pokoušel se s úřady dohodnout, vyšetřovatelé ale na základě analýzy nedokázali pravost dopisu jednoznačně potvrdit.

Každopádně se už 15 let po útěku objevila fotografie, na níž údajně byli bratři Anglinové kdesi v Brazílii. V lednu 2020 pak moderní počítačová analýza IDenTV potvrdila identitu mužů na snímku. Podle počítače to tedy opravdu dokázali.

Pro US Marshals případ zůstává otevřen, dokud muži nebudou dopadeni, nebude potvrzena jejich smrt nebo nedosáhnou 99 let věku. Jen pro upřesnění: Clarencovi bylo (nebo by bývalo bylo?) v květnu už 92 let, Johnovi 93 a Franku Morrisovi letos v září už dokonce 97. Zatykače ovšem stále platí...

Pohled z oken věznice Alcatraz na San Francisco | zdroj: Profimedia