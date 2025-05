Svatba? Konec! Zasnoubená modelka přiznala rozchod, ztratila osm let

6. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Vypadalo to, že už s partnerem zůstanou do konce života, nakonec se ale cesty rozdělily a každý si bude muset hledat nového společníka do života.

Možná si vzpomenete, jak jsme se všichni rozplývali nad romantickým gestem, když před dvěma lety požádal přítel o Marii Jedličkovou o ruku na břehu romantického jezera v Anglii. Všichni jim přáli hodně štěstí do společného života a spokojené manželské soužití... Jenže k němu nakonec bude potřeba jiný partner.

I po dvou letech se totiž žádná svatba neuskutečnila, vztah se kvůli pracovnímu vytížení partnerů proměnil spíš v romanci na dálku a, jak víme, ty většinou moc dobře nefungují. Potvrzuje to i sama Jedličková, která přiznává, že vztah už nikam nepokračoval a bylo načase přestat.

„Je to tak. Po osmi letech to byl docela šok, ale už je mi líp. Myslela jsem, že s tím člověkem budu do konce života, bohužel to tak nebude,“ řekla modelka pro Super.cz.

„Možná proto přišel rozchod. Už se nám cesty nekřížily. Nikam se to neposouvalo, nevyvíjelo. Byl to vztah hodně na dálku, to se na tom asi také hodně podepsalo,“ přemítala vítězka Miss Supranational 2023.

Co se dá dělat, život jde dál. A Marie se rozhodně nudit nebude, však má práce dost: „Práce je, focení také, jsem za to moc ráda. Stále mě to moc baví,“ přikyvovala.