ANO obnoví koaliční námluvy s ČSSD. Ta se jednání nebrání

AKTUALITA

Pobídka k přijetí podpory od hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), se kterou přišel prezident Miloš Zeman, zůstala prozatím nevyslyšena. Stranické grémium ANO včera rozhodlo o obnovení jednání o společné vládě se sociálními demokraty. Vedení ČSSD projedná obnovení rozhovorů poté, co jim ANO oficiálně předloží nabídku spolupráce.

Hamáček uvedl, že dnešní jednání grémia nebylo mimořádnou reakcí na čtvrteční krok ANO. O situaci se nicméně mluvilo. "Oficiálně zatím žádná komunikace nepřišla. Pokud by nás ANO oslovilo, svolal bych jednání předsednictva, které jediné může rozhodnout, zda jednání obnovit," řekl novinářům Hamáček.

ČSSD proto bude čekat na oslovení, dodal. "Očekávám, že součástí bude nástin podmínek," uvedl. Nechtěl zatím hovořit o tom, za jakých podmínek by obnovu jednání podpořil. "Nyní bych nechtěl něco tak zásadního komentovat, míč je na jejich straně," uvedl.

Před včerejším jednáním předsednictva a výboru ANO řekl Babiš, že jedinou možností na stole je kabinet podporovaný hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a KSČM. "Pokud to tak vyhodnotí i hnutí, tak nezbude nic jiného než to s nimi udělat," řekl dnešní Mladé frontě Dnes. Někteří představitelé ANO dali najevo, že se jim tato spolupráce nelíbí. "SPD není dobrá varianta. Ta nás poškodí, poškodí to celou zemi, poškodí to ANO," řekl poslanec Rostislav Vyzula. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová řekla, že podpora či tolerance ze strany SPD je pro ni nejméně vhodnou formou sestavování vlády.

Komunisté souhlasí

ANO po schůzce vedení hnutí neuspořádalo avizovanou tiskovou konferenci. Představitelé ANO pouze na odchodu z jednání novinářům stručně oznámili, že rozhodli o obnově rozhovorů s ČSSD. "Velmi brzy osloví pan Babiš pana předsedu (ČSSD Jana) Hamáčka," řekl novinářům místopředseda ANO Richard Brabec. Babiš k výsledku schůzky jen sdělil na twitteru: "Výbor hnutí ANO ukládá vyjednávacímu týmu obnovit jednání s ČSSD."

Předseda KSČM Vojtěch Filip napsal, že je to pozitivní krok, který může využít dosaženého programového kompromisu. Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že je KSČM připravena zapojit se do jednání s ANO a ČSSD. "Záleží samozřejmě na těch, kteří se v první fázi nedohodli, a jsem přesvědčen, že pokud bude jednání ve třech, tak ke krachu nedojde," uvedl.

Okamura připomněl přešlapy ČSSD

Kriticky se k rozhodnutí ANO vyjádřil předseda SPD Tomio Okamura. "ČSSD je strana ověnčená skandály, nikdy neplnila sliby a dlouhodobě nemůže garantovat hlasy svých poslanců," napsal. Ještě před oznámením výsledků jednání ANO dnes Okamura po schůzce s prezidentem prohlásil, že jeho hnutí projednalo s ANO většinu programu a brzy by mohla vzniknout vláda v rámci spolupráce ANO, KSČM a SPD.

Prezident Zeman podle Okamury na jejich schůzce řekl, že si představuje vládu "v nějaké konstelaci" spolupráce ANO, KSČM a SPD. "Za rozhodovaní o vyjednávacím postupu nesl, nese a ponese plnou odpovědnost pan premiér. Prezident republiky je moderátorem debat zástupců parlamentních stran," uvedl v reakci na oznámení o obnově jednání ANO a ČSSD mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.