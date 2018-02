Vyženeme australské těžaře a budeme konečně milionáři?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Vyženeme australské těžaře? Proč to ale dělat? Není přece podstatné, kdo bude v Česku těžit lithium, ale kdo a kolik na tom vydělá.

Lithiu se říká bílá ropa. Pohání auta do zásuvky, je klíčovou surovinou pro výrobu akumulátorů. Zkrátka perspektivní surovina.

Takže pokud v záhonku růží najdete rudu obsahující tento lehký bílý kov, neváhejte – nakupte krumpáče, lopaty, kolečka a rozkopejte svou ospalou zahradu, přeměňte ji v překrásný lithiový důl.

A kdyby se snad u vás objevil nějaký dotěrný Australan s tím, že vám na zahradě udělá geologický průzkum a přitom vám mával před nosem memorandem, žeňte ho až za hranice katastrálního území. Tak jako Andrej Babiš.

Když zasedá sněmovna

Běžné smrtelníky v této době ohrožuje chřipková epidemie. "Nadlidi" ze sněmovny zase epidemie lithiové horečky. Někteří mají tak vysoké teploty, že blouzní, jiní si zachovali chladnou hlavu a snaží se z této epidemie vytlouct hlasy voličů.

Co epidemii podnítilo? Odhady, podle nichž jsou v Česku zhruba tři procenta světových zásob lithia. Většina z nich se má nacházet v oblasti Cínovce v Krušných horách.

Až do loňského října nicméně politici lithiu nevěnovali pozornost. Probrali se až ve chvíli, kdy kremelský web Aeronet a samuraj Okamura rozšířili zvěst o výprodeji národního bohatství, které prý bude důsledkem memoranda mezi českým ministerstvem průmyslu a australskou společností.

Sněmovna před volbami mimořádně zasedla a usnesla se, že lithium má těžit státní podnik. Kromě toho poslanci nadopovaní blížícími se volbami vyzvali, aby memorandum bylo zrušeno. "Krádež za bílého dne," pravil k dokumentu poslanec Babiš, který ucítil příležitost na poslední chvíli posílit.

Celé to připomíná slavný citát Olivera Cromwella: "Když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jistý majetkem ani životem".

Tentokrát nejsou v sázce životy, "jen" majetek (investice) australských těžařů a peníze domácích poplatníků.

Jak zatočit s klokany

Ministerstvo průmyslu může memorandum "oslabit" dodatky, může ho nakrásně vypovědět. Právo na těžbu a na vytěžené lithium tím ale australské společnosti nevezme.

Firma Geomet, kterou vlastní "matka" European Metal Holdings, veřejně obchodovaná společnost kótovaná na australské i londýnské burze, bude mít dál přednostní právo (i před státem) na to, aby získala licenci k těžbě až do roku 2025. Právo "první noci" nevyplývá z memoranda ale z povolení k průzkumu ložisek (první pochází už z roku 2010) a dalších dokumentů, které mimo jiné předběžně vymezují dobývací prostor. Není na tom nic zvláštního – jen cvok by investoval do průzkumu, kdyby potom nemohl těžit.

Pokud by poslanci chtěli své usnesení splnit do puntíku a dosáhnout toho, aby lithium těžil jen stát, musela by vláda odkoupit od Australanů práva k těžbě – za mnoho a ještě víc miliard. Jestliže by s tím ale firma souhlasila. Anebo by sněmovna musela zákonem Geomet zestátnit. Případně retroaktivně (zpětně) změnit zákon.

Není pochyb, že Australané by si to nenechali líbit a zažalovali Česko u arbitrážního soudu. Určitě by požadovali nejen náhradu investic do průzkumu, ale i předpokládaných zisků.

Je přitom jasné, že Česko by u arbitráže tahalo za kratší konec provazu a odskákal by to poplatník. Nepomohlo by ani to, kdyby stát odstoupil od memoranda, které zmiňuje dohody mezi Českem a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic.

Dohoda platí také bez memoranda. A to od počátku geologického průzkumu.

Stát těžařem?

Proč by ale stát měl Australany vyštípat a na Cínovci těžit sám? Jistě, v takovém případě by mohl shrábnout všechny zisky. Jenže by měl také vysoké náklady a nesl by rizika z případných ztrát. Proto se státy do obdobných projektů pouští jen zřídkakdy.

Cena lithia dnes stoupá. Jenže kdo ví, kde bude za deset let, až se těžba znásobí. Co víc, technologie dobývání lithia z lithiových slíd z hlubinných dolů není pořádně vyzkoušena.

Představuji si premiéra, který předkládá do sněmovny rozpočet s návrhem na mnohamiliardové investice do průzkumu ložisek lithiových slíd. Zvyšování důchodů a platů učitelů? Musí počkat, upozorňuje předseda vlády, protože se chystáme kutat lithium v horách. Myslíte si snad, že by tohle uhájil?

Takže se smíříme se zahraničním kapitálem? Anebo Čechy Čechům a lithium taky?

Norové to umí

Není však nakonec podstatné, komu lithium patří, ale kdo na něm vydělá.

Za příklad státu, který chrání své zdroje a navíc z nich bohatne, bývá označováno Norsko. Co Nor, to milionář – díky ropě a ropnému fondu. A Češi, podivte se – severské království nezapovídá průzkumné vrty a těžbu ve svých vodách zahraničním společnostem.

Norové je nicméně dokážou zdanit. Ne tak, že je ostříhají jako ovce, ale slušnou část zisku jim ponechají, takže se jim těžba ještě vyplatí.

Není právě tohle způsob jak těžit lithium? Nastavit podmínky výhodně pro obě strany. Říká se tomu "win-win byznys".

Je také možné, aby stát do rozjetého podniku, který zastřešují Australané, kapitálově vstoupil. Zmíněné memorandum s tím ostatně počítá. Píše se v něm: "Oba účastníci deklarují svůj záměr projednat a prozkoumat dvoustrannou dohodu včetně možného zapojení českého státu jako účastníka projektu European Metals Holdings."

Bojíte se Belzebuba?

Lithiové slídy se nacházejí nejen na české, ale i na německé straně Krušných hor. Tak proč se tedy nepodívat, jak s nimi chtějí naložit Němci?

Možná vás to překvapí, ale ložiska v Sasku zkoumá společnost Lithium Australia, která loni podepsala memorandum o společném postupu s Tin International v katastru vesnice Sadisdorf (popsáno zde). Hned vedle je oblast geologického průzkumu firem Deutsche Lithium a kanadské Bacanora Minerals.

V německém parlamentu je přitom klid. Nikdo nevaruje před cizími společnostmi a před "krádeží za bílého dne".

Nepochybně vás napadne otázka: Jak mohou Němci zůstávat v takové vážné situaci klidní?

Není to snad tím, že nemají v parlamentu jurodivého Okamuru s jeho partou zabrušovačů, nebo že jim chybí třešničkáři, pro které je každý západní investor horší než Belzebub? Koneckonců mohou být ovlivnění také tím, že nemají premiéra závislého na podpoře takových partají.

A kdoví, třeba jen Němci nejsou patřičně informováni, protože nečtou splašky z Aeronetu.

Nepředpokládám však, že jsou zvědaví na to, až je Češi poučí, jak vyběhnout s cizáky prahnoucími po jejich lithiu.