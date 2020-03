Mostu u Remagenu: Bitva, která pomohla Američanům překročit Rýn

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Ludendorffův most u Remagenu byl posledním velkým mostem na řece Rýn, po kterém se mohli Američané dostat do nitra německé říše. Nacisté však zaváhali a nestačili ho včas vyhodit do vzduchu, a tak ho 7. března 1945 Američané úspěšně obsadili.

Most u německého Remagenu byl strategickým místem a jeho zničení by spojenecké armádě zamezilo přístup do nacistické říše. Měl vyletět do povětří, plán však ztroskotal. Nejenže Američané Němce zaskočili, ale nevybuchly ani nálože, které nacisté u mostu dříve připravili.

Část trhavin sice explodovala, ale škody na mostě byly minimální a zůstal provozuschopný. Během prvních 24 hodin tak na druhou stranu řeky přešlo osm tisíc amerických vojáků.

Německo proto do boje nasadilo bombardéry, jenže americká protiletadlová obrana byla na podobný krok připravená a útoky odrazila.

Nakonec most 17. března 1945 přece jen spadl. Nemohly za to však německé letecké útoky, nevydržel neustálé přejezdy těžké techniky. Přece jen šlo o jediný použitelný most přes Rýn. V té době však už v jeho blízkosti stálo šest velkých pontonových mostů a postupu Spojenců Německem tak nestálo nic v cestě.

Čechům bitva, spíš než pro svou strategickou důležitost, uvízla v paměti díky filmu Most u Remagenu, který se natáčel v Davli, jejíž most je tehdejšímu Ludendorffově podobný.