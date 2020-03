Kvůli strachu z koronaviru v karanténě? Jak přežít nařízený homeoffice a nezbláznit se

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Možnost práce z domova bývá jedním z nejčastějších benefitů, kteří zaměstnavatelé nabízejí. Ne každý ale umí homeoffice ocenit a soustředí se lépe v kanceláři. Jenže co dělat, když ho máte nařízený – třeba kvůli návratu z rizikové oblasti, v níž se vyskytuje větší počet nakažených koronavirem?

Jedna lyžovačka v Itálii a dva týdny nesmíte do práce. Koronavirus Covid-19, který se šíří po světě, dokáže upoutat k domácímu počítači i ty, kdo mají rádi své místo u stolu v kanceláři. Samozřejmě, ne každá práce se dá vykonávat z domova, ale proč si brát neschopenku, když stačí vstát, udělat si kafe a zapnout počítač v klidu z domova… Homeoffice však s sebou přináší řadu nástrah, zejména v podobě menšího soustředění a nižší výkonnosti. Jak se tomu účinně bránit?

Převlečte se

Je lákavé sednout k počítači ještě v pyžamu, nebo si dokonce vzít notebook do postele. Ale ve chvíli, kdy máte oblečení určené ke spánku, je mnohem těžší nastartovat mozek, protože má pocit, že je ještě noc, případně ranní lenošení. Takže vstaňte, osprchujte se, nasnídejte se a převlečte se. Nemusí to být vyloženě do kvádra, ale dáváte tak mozku signál, že se jde do práce.

Vyhraďte si pracovní prostor

I když je to lákavé, zapomeňte na rozvalení se na gauči, v křesle nebo v posteli. Pokud nemáte přímo pracovní stůl, raději obsaďte konferenční stolek, případně si vyhraďte kus jídelního stolu. Hlavní je jasně definovat část domu, kde budete pracovat. Své (dočasné) pracovní místo si pokliďte a odstraňte z jeho nejbližšího okolí rušivé elementy. Zkuste zbytku rodiny vysvětlit, že vás na tomto místě nemají rušit. I když v případě, že máte malé děti, to bude asi náročné...

Jděte se projít

Takhle rada se samozřejmě netýká těch, kdo mají nařízenou karanténu kvůli koronaviru. Pokud ale pracujete z domova z jiného důvodu, je fajn každý den aspoň třeba na hodinku vypadnout z domu a přijít mezi lidi a nadýchat se čerstvého vzduchu.

Zapomeňte na televizi

Musí u vás doma běžet nonstop televize jako kulisa? Během své pracovní doby si tenhle zlozvyk odpusťte. Ve své běžné kanceláři také televizi pravděpodobně nemáte. Navíc se zapnutou televizí, byť v pozadí, nebudete nikdy tak výkonní jako v relativním tichu. Bude vás rozptylovat, natož pokud vás program na chvíli zaujme…

Připravte si občerstvení

V práci máte přestávku na oběd, kuchyňku třeba na druhém konci patra, ale rozhodně ne pár metrů vedle sebe. Práce z domova je zrádná v tom, že máte lednici za zády. Neustálé courání pro jídlo nebo alespoň "zobání" nejenže neprospívá vaší životosprávě, ale navíc je ukázkovým příkladem prokrastinace. Svačinu si tedy připravte dopředu, stejně jako oběd.

"Odpojte" se od domácnosti

Dodržujte svou pracovní dobu a během ní zkuste vytěsnit, že jste doma. Z odskočení si naplnit pračku se může během pár chvil stát dlouho odkládané párování ponožek nebo utírání prachu po celém domě. A práce stojí…