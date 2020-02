Mor s názvem multitasking

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Je vaší metou být výkonní a zvládat toho víc než ostatní? Zprvu ochutnáte možná opojné chvíle rozlítanosti a uspokojení z toho, co vše zvládáte. Postupem času ale přijde únava a kruté přiznání si, že "devatero řemesel, desáté bída". Klesá kvalita vaší práce. I života. Proč?

Zkuste si po takovém rozlítaném dnu večer vzpomenout na hezké okamžiky dne. Půjde to ztuha. Těžko si vybavíte, co všechno jste zařídili? Bylo toho moc, jste rádi, že jste mohli odpadnout? Protože mozek pracuje ve stresovém režimu, maže krátkodobé vzpomínky.

Kdo je v jednom kole celý den, těžko si z tohoto období svého života bude něco významného pamatovat. Žijeme neustále v tom, co musíme, co bude, co bylo. Okrádáme se o život v plné přítomnosti, o pomalé kvalitní soustředění. Naopak se učíme "hltat život", konzumovat čas a jet na nesmyslný výkon.

Nic se nenaučíme

Vědecké experimenty dokazují, že stresovaný mozek se nic nenaučí. Buď se bojí, nebo se učí. Přílišná stimulace je stresující a dříve či později se dostáváte při multitaskingu do stavu, že vás pohání strach (vše stihnout).

Pokud budete při učení poslouchat přednášku, řešit Facebook nebo neustále někam odbíhat, patrně se vůbec nic nenaučíte. Při přijímání nových informací potřebuje být mozek soustředěný a mít nějaký řád. Také množství informací, které jsme schopni si zapamatovat každý den, je omezené. U učení nás vyčerpává nejen stres, ale i přehlcení jinými, zbytečnými informacemi.

Neodpočineme si

Neustálá napruženost a připravenost postupně začne ovládat i váš noční život a spánkový režim. Neodpočinete si a postupně se přidají i úzkostné stavy pramenící z neustálé honičky, neschopnosti usnout a nakonec i neschopnost vůbec ráno vstát.

Důvodem je neustálý vlezlý strach, že něco nestihnete. Později pak reálná únava a neochota se vůbec tohoto stylu života a myšlení dál účastnit. Ale většinou už jste zachyceni v kole, nevhodném zaměstnání, nevhodném životním stylu.

Klesá inteligence

Dlouhodobě praktikovaný multitasking je o přepínání sil, brzy tedy hrozí, že začnete dělat větší množství chyb kvůli nedostatečné pozornosti. Vyčerpaný mozek i tělo začne vykazovat znaky nižší inteligence, než která je vám vlastní. Například řidič v režimu multitaskingu má stejné reakční schopnosti jako alkoholem intoxikovaný řidič.

Co může multitasking podporovat?

Cítíte se unaveni, přetaženi, ale necítíte se jako "chobotnice" v práci ani doma? Na vině mohou být i velmi nenápadné vlivy, které tříští naši pozornost. Eliminujte je a pozorujte změnu:

Televize nebo rádio jako "kulisa"

Časté sledování sociálních sítí, emailů, proklikávání, časová prokrastinace

Přítomnost osoby, která stále mluví a očekává, že ji (ne)posloucháte (péče o děti)

Hluk z ulice, auta

Připravenost brát telefony, vyřizovat průběžně emaily, pracovní "pohotovost"

To vše tříští vaši pozornost a může přispívat k únavě, aniž byste si to uvědomovali.

Je čas na stopku

Lidský mozek se je sice schopný krátkodobě soustředit na větší množství informací, ale je to pro něj nouzový a silně stresový režim, který rychle vyčerpává.

Přirozeností lidského mozku - aby pracoval efektivně - je úzké soustředění se na jednu věc. Vyšší soustředění zajistí lepší výsledky, větší klid a také větší uspokojení z práce.

Ano, jsou někteří, kteří multitasking zvládají bravurně, ale s telefonujícím řidičem, který zároveň listuje v diáři, se na přechodu pro chodce jistě setkat nechcete.