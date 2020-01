Potřebujete restart? Začněte se pravidelně 'venčit'

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Půlhodinka na čerstvém vzduchu umí zázraky. Musíte ale do přírody vyrážet pravidelně, nejlépe každý den. Naučíte se tak vypnout a už po pár dnech se budete cítit klidnější.

Co se dá dělat, mnohdy víc než onu půl hodinu denně nemáme. Ale když si ji užijete vědomě, naplno a hlavně pravidelně, účinek pocítíte už po pár dnech. Venku nemusíte podávat sportovní výkony, stačí i obyčejná procházka. Důležité ale je uvědomovat si přítomnost, dech a své tělo.

Osvěží tělo

Ovzduší v uzavřených místnostech neoplývá velkou kvalitou, je tu často prašno, vydýchaný vzduch, plísně, bakterie, příliš suchý vzduch. Takže platí, že venku se opravdu nadýcháme více kyslíku, načerpáme ze slunečního záření důležitý vitamín D a navíc čerstvý, často i vlhčí vzduch ocení i pleť. Plíce a dýchací cesty se rozšíří, vyčistí a do buněk se dostává více kyslíku.

Blahodárný je takto třeba vzduch u moře pro astmatiky, protože obsahuje minerály, které pročišťují dýchací cesty od hlenu a prokrvují tělo.

Ztuhlost není pro člověka přirozená, takže oceníme i pohyb, který venku vykonáváme, byť půjde třeba jen o procházku. Svaly se rozhýbou, lépe okysličí, což svědčí zejména stresovým bolestem pohybového ústrojí.

Pro psychiku je pobyt venku požehnáním, protože jsme vystaveni většímu množství přirozeného světla, oči odpočívají od modrého světla monitorů nebo šera místností. Lépe potom spíme, protože mozek jasně zaznamenává, že je den.

Okysličení i pohyb pak mírní také napětí, úzkost, uvolňují se endorfiny a snáze za takovou půlhodinku odbouráme nahromaděný stres. A znovu, lépe spíme a regenerujeme. Je méně důvodu ke stresu, snižuje se úzkost.

Tipy, jak naplno využít čas venku

Dýchejte nosem, poctivě, cíleně a zhluboka. Dejte si pozor na povrchní dýchání, při kterém se zvedají jenom ramena, zadržujete dech a jste celkově stále ve stresu. Je čas se uvolnit a dýchat. Dýcháním nosem se zbavíte stresu již za několik minut.

Rozhýbejte se. Máte-li vyloženě chuť prohloubit svůj dech, rozhýbejte se. Jděte si zaběhat nebo jen zrychlete běžnou chůzi.

Uvědomujte si prostor kolem sebe, probouzejte v sobě vděčnost za to, že tady u toho stromu můžete být, že tady roste tráva, užívejte si okolní zeleň. Zamyslete se někdy nad historií jednotlivých stromů - kolik let rostou? To vše prohloubí pocit vděčnosti a radosti z pobytu venku a znásobí euforický pocit, se kterým se budete vracet domů.