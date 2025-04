V Ostravě začala stavba centra digitalizace a vědy Černá kostka za 2,6 mld. Kč

29. 4. 2025 – 11:59 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V Ostravě začala stavba Černé kostky - Centra digitalizace, vědy a inovací.

Projekt za 2,6 miliardy korun má být hotov v roce 2027. Stavba, jejíž příprava začala před 21 lety, má být symbolem proměny Moravskoslezského kraje. Novinářům to dnes řekli zástupci kraje, města a ředitel příspěvkové organizace Černá kostka Andrej Harmečko. Devítipatrová budova s dvěma podzemními podlažími patří k největším investicím Moravskoslezského kraje a je financována s pomocí programu Spravedlivá transformace. Bude sídlem Moravskoslezské vědecké knihovny.

"Je to symbol nejenom změny, ale celkové transformace. Je to velký projekt. Věřím, že tak, jak je nastaveno ve smlouvě, že do 26 měsíců bude hotovo," uvedl hejtman Josef Bělica (ANO). Černá kostka podle Harmečka nemá být pouze budovou, ale místem k setkávání a vzdělávání.

O novém zázemí pro vědeckou knihovnu se v Ostravě hovoří už řadu let. Vědecká knihovna od svého vzniku v roce 1951 sídlí v nevyhovujících prostorách Nové radnice na Prokešově náměstí. Původní projekt Černé kostky se kvůli vysokým nákladům nikdy neuskutečnil, kraj se později rozhodl od něj upustit a mluvilo se i o možném umístění novostavby do Dolní oblasti Vítkovice. Později ale kraj nechal aktualizovat projektovou dokumentaci novostavby tak, aby projekt vyhovoval aktuálním požadavkům knihovny a moderním trendům.

"Nejedná se o knihovnu tak, jak si ji lidé dnes umí běžně představit, ale je to opravdu centrum komunitního života, setkávání. Bude to mít obrovský přínos pro rozvoj vědy a kultury ve městě," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).

Připomněl, že proměnit by se během dvou až tří let měla celá lokalita, kde bude objekt Černé kostky umístěn. V blízkosti totiž vzniká architektonicky zajímavá stavba parkovacího domu, naproti se rekonstruuje Dům kultury města Ostravy s přístavbou nového koncertního sálu, bude se revitalizovat sad Milady Horákové, chystá se úprava ulice 28. října a zanedlouho začne i oprava nedalekého náměstí Republiky s Frýdlantskými mosty, tedy významného dopravního uzlu.

Černá kostka má být moderní knihovnou i centrem digitalizace a vzdělávání. Součástí objektu mají být například studovny, laboratoře i digitalizační pracoviště vybavená nejnovějšími technologiemi. "Naši čtenáři se těší na luxusní prostory, na perfektní studijní zázemí. Fond bude pod jednou střechou, milion knih nebudeme svážet z externích skladů, ale budou na jednom místě, takže se k nim dostanete do deseti minut. Bude tam samoobslužný provoz, budeme mít knihovní systém, který využívá umělou inteligenci," uvedla ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová. Dodala, že je nakonec výhodou, že se na objekt čekalo 21 let, protože bude vybaven těmi nejnovějšími technologiemi.