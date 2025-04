Hvězda Ordinace po smrti Aničky: "Vrátit se na plac bylo strašně těžké"

29. 4. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Nikomu z hereckého ansámblu se vlastně nechtělo hned pokračovat, jenže nové díly oblíbeného seriálu se samy bohužel nenatočí.

Inpisrativní, talentovaná a příliš mladá Anna Slováčková nás opustila před třemi týdny. Anička byla známá nejen jako zpěvačka, ale také jako sestřička Radka z populárního seriálu Ordinace v růžové zahradě. A byť zpráva o smrti milované kolegyně zasáhla tým Ordinace nebývalou silou, bylo potřeba pokračovat v práci.

Bára Štepánová, která v Ordinaci hraje vrchní sestru Babetu, si o těžkých chvílích promluvila s redakcí magazínu eXtra.cz.

S Aničkou spolupracovala několik let, často se potkávaly na place a za tu dobu si stihly vytvořit celou řadu společných vzpomínek: „Každý si umí představit, že to samozřejmě nebylo a není jednoduché. Opravdu to je strašné a pro nás všechny to bylo strašně těžké,“ přiznala.

Štěpánové i další kolegové ze seriálu se objevili i na Aniččině pohřbu a posledním rozloučení v pražském kostele.

„Každý ví, že tohle byla a je obrovská tragédie. Je to strašná ztráta. Všichni to vědí a není více co k tomu říci, je to tragédie,“ dodává Bára smutně.