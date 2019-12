Ostřihněte mozek od stresu, stačí pár vteřin denně

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Má meditace jen placebo efekt, nebo se za ní skrývají i vědecké argumenty? Americký autor a neurovědec Joe Dispenza určitě není první, ale je jeden z mála, který umí princip tohoto odpojování mozku od stresové reality vysvětlit vědecky a zároveň srozumitelně.

Většinu času se chováme a myslíme podle každodenního schématu, návyku – často stresového, příliš přemýšlíme, příliš spěcháme. Při podrobné analýze svého života zjistíte, že je váš život plný návyku na stres. Kolejí, které jezdíte den za dnem. Abyste se cítili lépe, potřebujete tento návyk vyměnit za jiný, prospěšnější, zdravější, šťastnější.

Aby to bylo možné, je nejprve nutné toto "křeččí kolečko" v hlavě vypnout. A to se děje i při několikavteřinové meditaci. Představte si to jako chvíli, kdy se váš mozek zastaví a zhluboka se nadechne. Konečně!

Děláte-li to pravidelně, povolí napětí, začnete být klidnější a budete se v životě snadněji a správněji rozhodovat. Ubude chaosu a stresu.

Meditace je chvilka pro sebe

Několik prvních týdnů meditace budou vyžadovat, abyste si našli svůj způsob, jak na sobě uvolnit veškeré svaly. Teprve v tu chvíli můžete začít vypínat i mozek. Myšlenky ještě půjdou hlavou, dlouho a stále a i sám Joe Dispenza říká, že někdy meditaci věnuje i tři hodiny je pro pár minut meditativního stavu. Ale i vteřina se počítá a má překvapivě silný vliv na čas poté.

Ideální je čas ráno po probuzení nebo večer před spaním. Vyhraďte si svůj čas na "dělání hadrové panenky", protože je to čas pro vás.

Výsledky už po prvních úspěšných meditacích

Skvělé je, že život se začíná měnit už po prvních několika úspěšných meditacích. Uvidíte, že za týden se budete cítit klidněji, i když budete meditace sbírat zatím jen po vteřinách. Zmizí úzkost a pocítíte například to, že na vše máte najednou více času.

Samovolně přestanete myslet (či zapomínat) na to, co nebylo důležité, co vám nechybělo, co vás kdysi vyčerpávalo nebo drželo v osidlech stresového mozku. Jinak začnete nahlížet na své přátele a požadavky okolí a přirozeněji odmítnete ty, které jsou nad vaše síly. Začnou přicházet nové nápady, osvěžení, rozpomenutí se na dávno zapomenuté plány, chuť žít a chuť plánovat.

Začne se měnit i život kolem nás

Zní to jako klišé, ale na tom, že k sobě začneme přitahovat lepší životní okolnosti (budeme-li v lepším psychickém rozpoložení), není nic magického ani ezoterického. Zkuste si to sami.

Jděte do obchodu zamračeni a ve špatné náladě a věřte, že si všimnete tisíce věcí, které vaši náladu ještě podpoří. Běžte tam naopak dobře naladěni a uvidíte, že si budete všímat spíš pozitivních věcí. Okolí vám bude váš úsměv oplácet a jinak budete vnímat i ceny a sortiment zboží.

A to je princip vypnutí stresového mozku, který má sklony nás tahat do stresových situací.

Člověk se uklidní, nadechne a začne svět kolem sebe vidět bez toho uspěchaného hávu. A rázem uvidí i to, co bylo skryto, to lepší, to hezčí. Uvidí své možnosti, osudové nabídky, účinněji si odpočine.

Vstup do kvantového pole

V dalších fázích Joe Dispenza učí v meditativním stavu pracovat s energetickými centry v těle, lépe a přesněji si uvědomovat části těla a ve stavu pohroužení do "nic a ničeho" vstupovat vizualizací do tzv. "kvantového pole". To je zjednodušeně řečeno, pole neomezených možností, pole, ve kterém si člověk vybírá pocity, jaké chce v životě zažívat a svou energií, svým magnetismem je k sobě začne přitahovat.

Ale pro začátek stačí i takováto víkendová pětiminutovka s meditací.

Tak to zkuste: Změnit se v "hadrovou panenku", počkat, až nebudete na nic myslet, užít si to ticho v hlavě a pak sledovat, jak jiný bude celý den!