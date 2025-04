Malý chlapec si hrál na zahradě. Co vykopal, ohromilo i vědce – je to staré miliony let!

29. 4. 2025 – 11:28 | Magazín | Alex Vávra

Když si sedmiletý Elliot kopal na zahradě před domem, netušil, že narazí na objev, který v sobě ukrývá miliony let staré tajemství. Co začalo jako obyčejné hraní, skončilo šokujícím nálezem, nad kterým teď žasnou i odborníci.

Kdo by čekal, že obyčejné kopání na zahradě přinese nález, který zavání dávným oceánským světem? Sedmiletý Elliot z Matlocku v hrabství Derbyshire narazil při hrách na kus vápence, který ukrýval zkameněliny mořských tvorů z období jury, staré neuvěřitelných 180 milionů let! Když kámen rozbil, otevřel se mu pohled do prehistorické minulosti: nádherně zachovalí amoniti, dávní příbuzní dnešních chobotnic a sépií, byli jako zakletí v šedém kameni. Elliot zářil nadšením a v rozhovoru pro BBC popsal svůj objev jako „inspirující“. Už teď ví, že se chce stát paleontologem. „Vypadají fakt skvěle,“ dodal s úsměvem.

zdroj: Profimedia.cz

Jeho matka Gemma, která byla zachycena s kladívkem po boku svého malého badatele, přiznala s humorem: „Nejsem si jistá, že jsme nadšení z toho, jak rozrývá zahradu, ale jsem na něj neskutečně pyšná.“ Paleontologové však přišli se zajímavým zjištěním. Podle doktorky Susannah Lydonové z Univerzity v Nottinghamu nález nejspíš nepochází přímo z Matlocku, i když tato oblast byla před 330 miliony let pokryta tropickým mořem plným korálových útesů, ryb, velkých škeblí a mořských lilí. Spíše se zdá, že kámen byl kdysi přivezen z Dorsetu — slavného Jurského pobřeží, nejproslulejšího místa ve Velké Británii na sběr zkamenělin.

zdroj: Profimedia.cz

Dorset je doslova pokladnicí fosilií, kde jsou amoniti běžným nálezem. Právě to doktorku Lydonovou přesvědčilo, že kámen byl na zahradu přivezen někým jiným, možná před desítkami či stovkami let, a postupně skončil pod povrchem. Derbyshire i přesto zůstává krajem bohatým na drobné zkameněliny, jako jsou brachiopodi a mořské lilie, které přežily vápencové útesy kdysi pohřbené pod nánosy písku a bahna z mohutných říčních delt. A co bude dál? Elliot by rozhodně neměl odhazovat lopatku! Možná odhalí, že na pozemku kdysi žil jiný sběratel fosilií — nebo se mu podaří skutečný vědecký průlom a rozšíří znalosti o dávném mořském životě v oblasti Matlocku. A i kdyby ne, jeho poklad mu bude navždy připomínat, že i ty největší sny začínají malým kladívkem a velkou dávkou zvědavosti.