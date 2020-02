Gordon Ramsay: Rytíř, který nejde pro sprosté slovo daleko

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Jeho rázný a nevybíravý slovník protkaný vulgaritami je stejně legendární jako jeho kuchařské umění. Ve svém pořadu Pekelná kuchyně (Hell's Kitchen) Gordon Ramsay před krachem zachránil desítky restaurací. I za cenu slz, ponižování a utrpení personálu.

Gordon Ramsay je rodák ze skotského Johnstonu a vyrostl v anglickém Stratfordu. Pekelná kuchyně byl pořad, který mu vynesl slávu. Formát převzaly i jiné země, například u nás podle něj vznikl pořad Ano, šéfe, kde Ramsayho styl převzal Zdeněk Polhreich.

Ramsay je svérázný kuchař s manažerskými schopnostmi a hereckým nadáním. Ale málokdo ví, že se předtím živil i jako svářeč nebo obchodník či manažer bazénu. Ostatně, jsou to povolání, ve kterých se člověk musí naučit mít ostré lokty a nebát se práce, což pak naplno projevil i ve svých pořadech. A i v profesionální kuchyni se takové průprava hodila.

Brzy na svých nohou

Malý Gordon neměl úplně jednoduché dětství. Vyrůstal se třemi sourozenci, jeho matka byla zdravotní sestra, jeho otec alkoholik se sklony k násilí, což formovalo i Gordonův negativní vztah k tvrdému alkoholu obecně.

Jako malý sice zakusil chlapeckou kariéru fotbalisty, ale tuto cestu mu brzy zhatilo zranění kolene. Vydal se tedy do kuchyně. Ještě než se v 16 letech odstěhoval z rodinného domu do bytu v Banbury, pracoval jako pomocná síla v místní indické restauraci společně se svou sestrou.

Studium vaření: Nová láska

Bylo mu 19 let, když se zapsal na North Oxfordshire Technical College ke studiu hotelového managementu. Pracoval pak jako šéfkuchař, opakovaně se stěhoval a střídal místa hotelových kuchařů, než po dvou letech práce v Harveys, "unavený a vzteklý ze života zároveň", jak prohlásil, odešel studovat francouzskou kuchyni.

Nebyla to jednoduchá cesta a nedařilo se mu hned napoprvé. Tři roky kočoval po francouzských restauracích, až se mu podařilo strávit rok jako osobní kuchař na soukromé jachtě na Bermudách - už bez stresu a shonu. Načerpal síly i inspiraci a po návratu do Londýna se vrhl do vlastního podnikání. Postupně od roku 2005 do roku 2011 otvíral restaurace nejen v Anglii, ale i v Dubaji, Tokiu nebo v Kanadě.

Tehdy už se jeho sláva začínala šířit světem a kromě vzácných gastronomických ocenění (3x cena Catey – obdoba filmových Oskarů) získal i titul důstojníka Řádu Britské říše od královny Alžběty II.

Od MasteChefa k Pekelné kuchyni

Gordona Ramsayho mohli zprvu diváci vidět jako porotce v různých kulinářských soutěžích typu MasterChef. Až později, v roce 2004 získal vlastní pořad Ramsay's Kitchen, kde pomáhal krachujícím restauracím chytit druhý dech, následně pak Hell's Kitchen, na podobném konceptu.

Znovu se v roce 2010 objevil v americké verzi MasterChefa, kde byl i v roli producenta. Hostoval v mnoha pořadech, například s Jamiem Oliverem, v Top Gearu a objevil se také v epizodě Simpsonových (2011).

Rodinný život? Hodně práce!

Ani Gordon Ramsay se neubránil podnikatelským problémům. S partnery svých restaurací se neváhal soudit, roli hrál i spor s jeho tchánem, který měl údajně zpronevěřit peníze, a některé restaurace jsou dnes již zavřeny.

Se svou ženou Cayetanou Elizabethou Hutchesonovou, učitelkou Montessori, má pět dětí, které s ním vystupují v posledních letech i v televizních pořadech. Je sportovní nadšenec, k čemuž vede i děti, nejstarší dcera absolvovala londýnský maraton, pravidelně se účastní i se synem Iron Mana.

Od roku 1996 napsal Ramsay 26 knih a přispívá sloupkem o jídle a pití do časopisu The Times (sobotní vydání).