České čarodějky showbyznysu! Které slavné ženy ovládají síly mezi nebem a zemí?

29. 4. 2025 – 6:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Když se řekne český showbyznys, většině z nás naskočí obrazy zářivých premiér, úspěšných hereckých výstupů, červených koberců, rób od slavných návrhářů a oslňujících světel reflektorů. Jenže některé ženy z této blyštivé scény v sobě nosí něco mnohem hlubšího. Sílu, která přesahuje hranice viditelného světa. Kdo jsou ty skutečné čarodějky českého showbyznysu?

Helena Růžičková: Nakažlivý smích, který skrýval věštecký dar

Nezapomenutelná herečka s neutuchajícím humorem byla daleko víc než jen ikonou dobré nálady. Helena tajně vykládala karty, četla z ruky a věřila v moc astrologie. Ti, kdo ji znali osobně, věděli, že když Helena něco předpověděla, splnilo se to. Její smích byl nakažlivým kouzlem, které dokázalo změnit atmosféru v každé místnosti.

Květa Fialová: Královna karmy a reinkarnace

Na první pohled jemná, křehká, ale uvnitř nesmírně silná žena. Květa Fialová věřila v koloběh životů, karmické zákony a duchovní cestu za osvícením. Její setkání s dalajlámou a celoživotní pokora dělají z Květky symbol čisté duchovní moudrosti, jaký česká kultura jen málokdy poznala.

Jitka Čvančarová: Tajemná dáma s lidským darem

Za nádherným úsměvem Jitky Čvančarové se skrývá neobyčejná spiritualita. V projektech zaměřených na duchovno se nebojí pokládat otázky, které by jiní raději přešli. Má schopnost naslouchat nejen lidem, ale i jejich vnitřnímu hlasu, což ji činí nejen oblíbenou mezi kolegy, ale i mezi diváky. Jitka není pouze herečkou, je strážkyní tajemství, která nás vede k hlubšímu porozumění sami sobě.

Tatiana Dyková: Ledová čarodějka a průvodkyně tmou

Dobrovolně se zavřela na týdny do naprosté tmy. Potápí se do ledových jezer. Drží očistné půsty. Tatiana Dyková si ze všech slavnějších žen vybrala nejtvrdší cestu sebepoznání. Její síla není v divadelních rolích, ale v tiché vnitřní odvaze jít tam, kde by jiní se jentak neodváží.

Tereza Pergnerová: Fénix české televize

Kdysi ovládla televizní obrazovky jako královna hitparád, pak přišel životní pád v podobě závislosti. Ale právě tato zkušenost umožnila Tereze Pergnerové zazářit novým, syrově pravdivým světlem. Není divu, že tato žena věří v osud, v sílu energie a nesmrtelnost duše. Svým návratem ukázala, že někdy je potřeba projít temnotou, abychom se mohli znovu narodit. Dnes Tereza patří mezi nejautentičtější tváře českého showbyznysu.