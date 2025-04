Vědci varují: Závislost na telefonech je horší, než se čekalo. Ničí mozek a absťák je jak u tvrdých drog!

29. 4. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Závislost je potřeba nepodceňovat a platí to i trendu moderní doby, tedy potřebě telefonu a sociálních sítí.

Doktor Brent Nelson z kalifornské Newport Healthcare, která provozuje celou řadu center pro péči o duševní zdraví mladých lidí, přivádí pozornost na často přehlížený problém se závislostí na telefonech a moderním internetovém obsahu.

Pro zahraniční zpravodajský portál CBS News ukázal snímky z magnetické resonance mozku člověka závislého na telefonu, na nichž byla jasně vidět místa výrazně zvýšené mozkové aktivity v porovnání s mozkem člověka bez závislosti.

Na první poslech by se mohlo zdát, že víc aktivity je pozitivní účinek. Pravda je ale opačná: Nepotřebný, zbytečný vzruch v mozku, který tam nemá co dělat, naopak naprosto ničí soustředění a schopnost věnovat pozornost. Závislý člověk se pak nedokáže smysluplně věnovat jedné věci a rozptýlí ho každá maličkost.

"Je to k vidění například ve škole. Někteří žáci se soustředí. Ale ti závislí na telefonech se budou spíš jen rozhlížet a hledat rozptýlení, aniž by dokázali soustředěně vnímat, co se je učitel snaží naučit," popisuje Nelson.

Zhoršeným soustředěním prý navíc problém jen začíná: "Jsme teprve na začátku pozorování mozkových změn, ale už víme, že se pojí i se změnami v chování, s depresí a s úzkostmi. Nebezpečí rozhodně existuje," tvrdí Nelson.

Zotavení přitom není nemožné, stačí prostě telefon odložit a žít víc při zemi, užívat si analogový svět, věnovat se reálným aktivitám, a mozek se časem přenastaví zpět do normálu. Jenže, jak už to u závislostí bývá, daleko snadněji se to řekne, než udělá.

Konzumace obsahu a sociální sítě totiž primárně fungují jako spouštěče dopaminu. Jenže tělo potřebuje hormonální rovnováhu a pokud budeme konzumovat příliš obsahu na sociálních sítích, příliv dopaminu pomalu ustává. Což ale ve výsledku znamená, že pak člověk musí na sítích a telefonu trávit ještě víc času, aby dostal svou nutnou dávku.

Renomovaná adiktoložka Anna Lembke se podle National Geographic nebojí závislost na sítích přirovnat k alkoholismu či drogám. Principiálně totiž funguje skoro stejně. Chemii alkoholu či drog zde zastupuje zmíněný dopamin, ale proces je prakticky totožný.

Expertka závislým doporučuje abstinovat a alespoň měsíc nesáhnout na telefon či sociální síť. Mozek si mezitím stihne přenastavit své trasy odměny a dopaminová houpačka se vrátí do normálu. Během detoxu mohou přijít skutečné abstinenční příznaky, Lembke ale tvrdí, že lidé brzy zjistí, že odvykání je snažší, než si mysleli. Už po dvou týdnech přijde větší duševní vyrovnanost, méně stresu či znatelné zlepšení kvality spánku.