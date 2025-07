Máte problém s alkoholem? Pokud vykazujete tyto příznaky, pak ano

22. 7. 2025 – 11:20 | Magazín | Žanet Ka

V mnoha rodinách je alkohol jako neviditelný člen domácnosti. Sedává tiše u stolu, vnáší do večerů zdánlivý klid, někdy úlevu, jindy smích. A pak zůstane i tehdy, když smích utichne. Zůstává déle, než jsme čekali. Přítulný démon, který nejdřív nabídne útěchu a pak ji začne vybírat zpět.

Alkoholismus není jen problém těch „na lavičce v parku“. Často se tiše vkrádá do životů lidí kteří fungují, pracují, vychovávají děti, sportují, platí daně. A přitom se večer neobejdou bez sklenky. Nebo dvou. Anebo celého lahve. Kdy už to není jen „odměna po náročném dni“, ale závislost?

Kořeny závislosti: když alkohol hladí i tíží

Za závislostí většinou nestojí slabá vůle, ale touha utéct. Od bolesti, od stresu, od vlastní hlavy. Alkohol tlumí úzkosti, zahlazuje hrany nepříjemných pocitů. A protože funguje rychle a spolehlivě, mozek si ho zamiluje. Každý doušek jako pohlazení po duši, jenže s cenou, kterou člověk časem přestane být schopen platit.

Zvlášť ohrožení bývají lidé, kteří zažili trauma, opuštění, ztrátu blízkého člověka. Také ti, kdo v sobě nosí neklid, chronický stres, nebo přetížení. Často se jedná o navenek úspěšné, ale vnitřně zraněné. A někdy i o ty, kteří už v dětství viděli, jak se emocemi „zachází“ s alkoholem.

Nenápadný začátek: kdy už je to problém?

Závislost na alkoholu nezačíná výstředními výkřiky na ulici, často startuje nenápadně. Večerní sklenička se změní ve zvyk, stane se součástí večerní hygieny, jako si vyčistit zuby. Jen s tím rozdílem, že když vynecháte sklenku, začne vám něco chybět. A pak se začnou objevovat výmluvy. „Byl to náročný den.“ „Je pátek.“ „Mám to pod kontrolou.“

Podle odborníků je varovným signálem i to, že se člověk neumí uvolnit bez alkoholu. Pokud je každá oslava, výlet, víkend nebo i obyčejný večer doma podmíněn pitím, jde o zvyk, který může sklouznout k závislosti. A nejde jen o frekvenci. Jde o to, co alkohol v našem životě nahrazuje. Klid? Odpočinek? Lásku? Sebehodnotu?

Tělo nezapomíná, ani duše ne

Zatímco mysl může popírat, že je „všechno v pohodě“, tělo mluví jinou řečí. Ranní nevolnosti, výpadky paměti, podrážděnost, nespavost, vyšší krevní tlak nebo zhoršená imunita- to vše může být tichým voláním o pomoc. A k tomu duše, která se dusí ve vlastním tichu.

Lidé závislí na alkoholu často trpí úzkostmi, depresí, ztrátou motivace. Vztahy se hroutí, sebeobraz bledne, viny přibývá. Přesto přichází další večer a s ním další sklenka. Zrádné je i to, že okolí dlouho nic nepozná. A dotyčný si říká: „Kdyby to bylo vážné, už by mi to někdo řekl.“ Jenže alkoholismus je mistr přetvářky.

Když už nestačí „dám si pauzu“

Jedním z klíčových znaků závislosti je ztráta kontroly. Člověk si sice říká: „Dám si jen dneska,“ nebo „Dám si jen dvě,“ ale nakonec je výsledek pokaždé stejný. A zítra? Zítra bude to samé. Možná i horší.

Typickým momentem zlomu bývá, když se člověk několikrát pokusí přestat a nejde to. Nebo když abstinence způsobuje silné napětí, nervozitu, nespavost, bažení. Někdy se závislost odhalí až tehdy, když se hroutí vztah, práce nebo zdraví. Jako by najednou prasklo něco, co roky tiše praskalo uvnitř.

Cesta ven existuje. Ale není to sprint

Dobrá zpráva je, že alkoholismus je léčitelný. Horší zpráva? Vyžaduje odvahu. Přiznat si závislost bolí. Znamená to podívat se do zrcadla a říct: „Potřebuju pomoc.“ Cesta k uzdravení může vést přes psychoterapii, skupiny Anonymních alkoholiků, psychiatrickou léčbu i podpůrné komunitní programy. Klíčem je ochota začít. A pak pokračovat. Den za dnem.

Pomáhá najít si bezpečné prostředí, třeba terapeuta, skupinu nebo spolehlivého blízkého. Rovněž pomáhá otevřenost, sdílení, podpora. Ale především vnitřní rozhodnutí: Nechci už, aby za mě dál mluvila láhev.

Co můžete udělat jako blízcí?

Pokud tušíte, že někdo ve vašem okolí má problém s alkoholem, největší chybou je mlčet. Nejde o to, moralizovat nebo obviňovat. Jde o to nabídnout zrcadlo- klidné, věcné, laskavé. Zeptejte se. Vyjádřete obavu. Řekněte: „Mám o tebe strach.“ I kdyby to zpočátku odmítal, zaseli jste semínko. A nezapomínejte ani na sebe. Život vedle závislého je vyčerpávající. Vyhledejte podporu, mluvte s odborníky, zjistěte si informace. Pomáhat druhému je ušlechtilé, ale jen pokud u toho neztrácíte sebe.

Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop, zdarma)

Centrum adiktologie VFN a 1. LF UK: www.adiktologie.cz

Anonymní alkoholici: www.anonymnialkoholici.cz

Není to slabost. Je to nemoc. A jako každá nemoc, i tahle si zaslouží léčbu. I vy. Možná to bude bolet, ale může to být začátek života, ve kterém konečně uslyšíte sami sebe. Bez šumu v hlavě. Bez výčitek. Bez láhve.