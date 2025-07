Šest minut tmy: Nejsilnější zatmění Slunce přijde už brzy!

Připravte si kalendáře a zaškrtněte si datum 2. srpna 2027. V ten den se odehraje jedna z nejvýjimečnějších astronomických událostí tohoto století – úplné zatmění Slunce, které bude viditelné napříč částmi Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. A nejenže bude vzácné, ale zároveň se zapíše do dějin svou délkou. Totalita, tedy okamžik, kdy Slunce zcela zmizí za Měsícem, potrvá až neuvěřitelných šest minut a 23 sekund. To z něj činí jedno z nejdelších zatmění viditelných z pevniny v období mezi roky 1991 a 2114.

Pás totality, tedy úzká oblast, kde bude zatmění vidět v plné kráse, se bude táhnout přes jižní Evropu a severní Afriku. Celkem žije v jeho trase přibližně 89 milionů lidí, kteří budou mít jedinečnou šanci zažít magický okamžik, kdy se den na pár minut promění v noc. Nejlepší výhled nabídne egyptský Luxor, kde bude zatmění trvat nejdéle. Ale i ti, kteří se ocitnou v Maroku, Alžírsku, Tunisku, Libyi, Egyptě, Súdánu, Saúdské Arábii, Jemenu nebo Somálsku, se mohou těšit na výjimečný zážitek.

Podle předního astronoma Grega Browna je délka tohoto zatmění naprosto výjimečná. Jak říká, celková délka se běžně pohybuje jen v řádu sekund až několika málo minut. Teoretické maximum je 7,5 minuty a právě změny ve vzdálenosti Měsíce a Slunce od Země, dané jejich eliptickými drahami, určují, jak dlouho úplné zatmění trvá. To, že se tentokrát přiblížíme tomuto maximu, je opravdu pozoruhodné.

Co se vlastně při zatmění děje

Úplné zatmění Slunce nastává tehdy, když se Měsíc dostane přesně mezi Zemi a Slunce a zakryje ho svým kotoučem. V tu chvíli se sluneční světlo úplně zablokuje a na několik minut se z nebe ztratí slunce – i během jasného dne. Tento jev je možný jen při novu, kdy je Měsíc mezi námi a Sluncem. Zatmění Slunce ale nejsou běžná, protože měsíční dráha je vůči zemské nakloněná, takže se většinou Měsíc Slunci vyhne. Rozlišujeme tři druhy zatmění: částečné, kdy Měsíc zakryje jen část Slunce, prstencové, kdy zakryje střed, ale okraje Slunce stále září, a úplné – ten nejvzácnější a nejúchvatnější typ. A právě ten nás čeká v roce 2027.

Zatímco většina zatmění se odehrává nad oceány, protože Země je z větší části pokrytá vodou, tentokrát budeme mít výjimečně štěstí. Tento úkaz zasáhne rozsáhlé pevninské oblasti a bude tak přístupný milionům lidí. Pokud tedy toužíte po dechberoucím zážitku a chcete stát na místě, kde se Slunce na několik minut ztratí z oblohy, začněte si plánovat cestu. A jestli vám to nevyjde, alespoň si najděte místo, odkud bude vidět částečné zatmění – protože i to stojí za to.

Ačkoli nás v letech 2026 a 2028 čekají další úplná zatmění, žádné z nich nebude mít takovou délku a majestátnost jako to srpnové z roku 2027. Po něm bude třeba čekat téměř sto let na další podobnou událost. Nepropásněte proto jedinečnou příležitost zažít něco, co se odehrává jen jednou za život.