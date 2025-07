7 osvědčených a chytrých způsobů, jak zvýšit svůj důchod

22. 7. 2025 – 10:38 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Právě jste vstoupili do důchodu? Nebo už pár let pobíráte penzi? Ať tak či onak, možná vás překvapí, že existují jednoduché a zcela legální způsoby, jak si k důchodu výrazně přilepšit. Někdy jde o pár stovek měsíčně navíc, jindy i o tisícikoruny, a to bez složité administrativy nebo zbytečných slibů. Nejsou to žádné triky z televizních reklam, ale ověřené tipy, které mnoho lidí jednoduše nezná. Přitom je můžete začít využívat klidně hned. A my vám ukážeme jak.

Zvyšování důchodu nemusí být složité, stačí vědět, jak na to. Existují ověřené a praktické způsoby, jak si jako senior chytře přilepšit, ať už jste do důchodu právě vstoupili, nebo ho pobíráte už několik let. Každá stovka navíc se počítá, a dobrá zpráva je, že mnohé z těchto možností jsou dostupné hned, legálně, bez rizika a často i bez nákladů. 1. Zjistěte, kde vám všude leží peníze – sjednoťte si stará penzijní spoření Pokud jste během života vystřídali více zaměstnavatelů, je pravděpodobné, že máte penzijní připojištění či doplňkové spoření vedené u různých společností, často na ně dokonce zapomenete. Jenže každý účet znamená nejen samostatnou správu, ale i poplatky, které vám potichu ukrajují z výnosů. Podle aktuálních údajů Ministerstva financí bylo k březnu 2025 evidováno přes 4 miliony penzijních smluv, z toho téměř polovina stále ve starších transformovaných fondech, které mají vyšší náklady než moderní produkty. Přesun všech úspor na jedno místo, ideálně do novějšího doplňkového penzijního spoření (DPS) – vám může přinést hned několik výhod: snížíte náklady na poplatcích , protože DPS mívá nižší správní sazby než starší připojištění,

získáte lepší přehled , protože budete sledovat jen jeden účet,

a můžete volit strategii spoření podle věku a cílů, třeba vyvážený nebo dynamický fond. Přechod do DPS je podle zákona zdarma a neztrácíte při něm nárok na státní příspěvky ani dříve naspořené prostředky. Stačí oslovit vaši penzijní společnost, případně využít bezplatnou konzultaci přes banku, pojišťovnu nebo specializovanou poradnu. 2. Zkontrolujte poplatky – mohou vás stát víc, než si myslíte Možná se domníváte, že vaše penzijní spoření zhodnocuje úspory podle plánu. Jenže realita je taková, že u starších produktů, zejména tzv. transformovaných fondů, vám poplatky mohou z výnosů každý rok „ukrojit" i několik tisíc korun. Správní náklady těchto fondů totiž dosahují až 0,8 % z naspořené částky ročně, a k tomu si ještě účtují podíl ze zisku. Oproti tomu moderní doplňkové penzijní spoření (DPS) nabízí nejen nižší poplatky (od 0,4 %), ale také možnost vybrat si investiční strategii podle věku a ochoty nést riziko, například dynamický fond, který dlouhodobě přináší vyšší výnosy. Další výhodou je pohodlný přístup přes internetové bankovnictví nebo mobilní aplikace, takže máte přehled o svém spoření kdykoliv po ruce. Přestup z transformovaného fondu do DPS je bezplatný a plně legální, zákon vám ho umožňuje a penzijní společnosti mají povinnost takovou žádost vyřídit bez sankcí. 3. Využijte moderní investiční možnosti – třeba ETF fondy To, že jste v důchodu, ještě neznamená, že by vaše peníze měly přestat pracovat. Právě naopak, s trochou rozvahy a informovanosti můžete své úspory efektivně zhodnotit i po šedesátce. Jednou z možností jsou takzvané ETF fondy (Exchange Traded Funds) – burzovně obchodované fondy, které kopírují vývoj vybraných akciových indexů, jako je například S&P 500 nebo Euro Stoxx 50. Patří mezi levné a transparentní nástroje s dlouhodobě solidním výnosem, a jejich správu často zajišťují licencované banky, obchodníci s cennými papíry nebo investiční platformy pod dohledem ČNB. ETF jsou ideální pro pravidelné i jednorázové investice a často je využívají i důchodci ve vyspělých zemích jako doplněk k penzi. Díky nízkým poplatkům a široké diverzifikaci nabízí rozumný poměr mezi rizikem a výnosem, zvlášť pokud plánujete investici na několik let. Pro začátek je ale vždy vhodné konzultovat své záměry s registrovaným investičním poradcem – seznam licencovaných odborníků vede Česká národní banka a veřejně ho zpřístupňuje na svých stránkách. 4. Odložte si výplatu důchodu - stát vám nějakou tu korunu přidá Dosažení důchodového věku ještě neznamená, že si musíte hned zažádat o starobní důchod. Pokud se rozhodnete dál pracovat a odložit výplatu penze, stát vás za to výrazně odmění. Podle platné legislativy se vám za každých 90 dní odkladu zvýší důchod o 1,5 % z výpočtového základu, což při ročním odkladu činí až 6 % navíc. A co je důležité, tento bonus není nijak omezen horní hranicí, takže čím déle budete důchod odkládat, tím vyšší bude váš budoucí měsíční příjem. Tato možnost se zvlášť vyplatí zdravým a aktivním lidem, kteří mají chuť ještě nějakou dobu zůstat pracovně činní. Odměna za odklad důchodu je trvalá, promítne se do výpočtu základní i procentní výměry, a nezávisí na vašem příjmu ani typu pracovního poměru. 5. Pracujte i v důchodu - nechte si důchod přepočítat To, že pobíráte starobní důchod, rozhodně neznamená, že nemůžete dál pracovat. Naopak, v roce 2025 mohou důchodci legálně pracovat bez jakéhokoliv výdělkového omezení, ať už na pracovní smlouvu, dohodu nebo jako OSVČ. A pokud při tom alespoň 360 kalendářních dní odvádíte sociální pojištění, můžete si u České správy sociálního zabezpečení požádat o přepočet důchodu. Ten vám zvýší procentní výměru, konkrétně o 0,4 % z výpočtového základu, což může představovat trvalé navýšení o několik stokorun měsíčně. Tato možnost se vztahuje nejen na práci na plný nebo částečný úvazek, ale i na dohody o pracovní činnosti (DPČ), pokud je u nich zajištěno odvádění pojistného. Mnoho seniorů tak spojuje přivýdělek s dalším zvýšením důchodu. Jen pozor, přepočet není automatický, musíte o něj sami písemně požádat. 6. Zvažte anuitu – pravidelnou rentu z úspor Naspořili jste si větší částku v penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření? Můžete ji proměnit v pravidelnou penzi (anuitu) místo jednorázového vybrání celé sumy. Pojišťovny a penzijní společnosti v Česku nabízejí několik forem výplaty: doživotní penzi, penzi na dobu určenou, varianty se zaručenou dobou výplaty nebo s pozůstalostní ochranou (část renty pokračuje určené osobě). Výhodou je stabilní měsíční příjem bez toho, abyste sami řešili investování, tržní výkyvy nebo časování výběrů. U řady smluv lze navíc kombinovat, část jednorázově, část jako penzi. Legislativně je výplata penzí upravena zákonem č. 427/2011 Sb. (DPS) a podmínky jednotlivých typů plnění najdete v produktových dokumentech penzijních společností; kalkulačky ukazují rozdíly mezi doživotní penzí, doživotní se zaručenou dobou či pozůstalostní penzí včetně orientační výše roční renty. Daňové zacházení se liší podle zvolené formy (např. úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi je zpravidla daňově zvýhodněná oproti krátké jednorázové výplatě). Než se rozhodnete, nechte si spočítat více scénářů, výše renty, zajištění pro partnera i daňové dopady se mohou výrazně lišit mezi poskytovateli. 7. Využijte bezplatné finanční poradenství – rady od odborníků nic nestojí, ale mohou vám přinést tisíce Přemýšlíte, kde vlastně začít? Nejste si jistí, jaký typ penzijního fondu máte, nebo zda by se vám vyplatil přepočet důchodu? V tom případě není nic jednoduššího než obrátit se na nezávislé odborníky, kteří vám pomohou udělat si jasno, zdarma a bez rizika. V Česku existuje několik důvěryhodných institucí, které se specializují právě na pomoc seniorům a lidem v oblasti důchodů a finančního plánování. Doporučujeme například: Poradnu při finanční tísni – nezisková organizace s celorepublikovou působností, která radí s rozpočtem, smlouvami i důchodovými produkty.

Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) – zodpoví dotazy ohledně výpočtu, výplaty i přepočtu důchodu.

Finanční poradce registrované u ČNB – jejich seznam je veřejně dostupný a zahrnuje certifikované odborníky, kteří pracují pod dohledem České národní banky. Jedna jediná konzultace může často odhalit nevyužitý potenciál, ať už ve formě příspěvku, optimalizace spoření nebo nároku na vyšší důchod. V době, kdy každá koruna navíc hraje roli, se vyplatí poradit se s těmi, kteří se v systému dobře orientují.