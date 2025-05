Zřejmě nejstarší strom světa na jihu Chile ohrožuje plán stavby dálnice

12. 5. 2025 – 12:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Strom zvaný Pradědeček v národním parku na jihu Chile, jehož stáří vědci odhadují na 5400 let, ohrožuje plán výstavby dálnice, napsal server DW.

V národním parku Alerce Costero na jihu Chile stojí strom přezdívaný kvůli svému neuvěřitelnému věku Pradědeček. Podle vědců je starý asi 5400 let, což z něj dělá zřejmě nejstarší strom světa. Tuto přírodní památku i celý okolní ekosystém ale ohrožuje projekt výstavby dálnice, informoval server německé televize Deutsche Welle (DW).

Starověký strom zvaný Pradědeček je Fitzroya cypřišovitá, druh, který roste na jihu Chile a Argentiny. Tohoto rekordmana, vysokého 28 metrů, objevil v roce 1972 strážce parku Aníbal Barichivich. Po lese vodil svého vnuka Jonathana Barichiviche, z něhož se stal vědec, který tuto dendrologickou raritu spolu s dalšími kolegy zkoumá.

Fitzroya cypřišovitá je také druh patřící ke stromům, které jsou nejcitlivější na klima. Jeho letokruhy jsou tak zároveň meteorologickým záznamem několika tisíců let. "Jsou jako encyklopedie," říká Rocío Urrutiaová, chilská vědkyně, která se těmito stromy zabývá několik desetiletí.

Mnoho starých stromů ale ztratilo jádro kmene, takže vědci k určení jejich stáří musí používat i nové technologie a statistické modely. Vědci měří také množství uhlíku, který les absorbuje a vypouští, což jim pomáhá pochopit, jak lesy reagují na globální oteplování.

Staletí staré stromy v parku Alerce Costero ale ohrožuje plán chilské vlády postavit tam dálnici. Úřady argumentují tím, že dálnice by propojila města a podpořila cestovní ruch v regionu. Mnoho místních je ale přesvědčeno, že cílem projektu je otevřít cestu k těžbě dřeva. Podle Barichiviche je důvod ten, že nová dálnice by napojila oblast přímo na přístav Corral. Dálnice by také zvýšila riziko vzniku lesních požárů, podle Urrutiaové více než 90 procent požárů lesů v oblasti vzniká blízko silnic.