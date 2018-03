Internetový hon na Mladou frontu DNES

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Na deník Mladá fronta DNES se na sociálních sítích sesypala vlna kritiky a posměchu, když se na titulní straně úterního vydání neobjevily žádné informace o rozsáhlých pondělních demonstracích. Snaží se noviny spojené s premiérem v demisi Andrejem Babišem lidmi manipulovat?

Pondělní série celorepublikových demonstrací proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) byla jistě velkou a důležitou událostí, která k sobě pochopitelně strhla pozornost značné části společnosti.

V Praze na Václavském náměstí se dle některých odhadů sešlo až pětadvacet tisíc lidí, aby společně vyjádřili své rozhořčení. To, co se původně jevilo jako malá demonstrace proti muži, který během Palachova týdne řezal lidi obuškem, se tak posunulo mnohem dál. Za to se před samotnou akcí zasloužil i premiér v demisi Andrej Babiš, který na poslední chvíli proti Ondráčkovi vystoupil, přestože ho do funkce předsedy komise zvolilo právě i Babišovo hnutí ANO.

To evidentně rozohnilo spoustu lidí, kteří za tím viděli laciný populismus. Demonstrace se tak obrátila i proti Babišovi a ANO, útočilo na ně obrovské množství cedulí a transparentů a skandovala se hesla typu "Nejsme tvoje firma!". Z šéfa hnutí ANO se tak nakonec stala takřka větší a důležitější figura celé demonstrace, než ze samotného Ondráčka.

Politická manipulace?

Vzhledem k tomu, že demonstrace byla silně antibabišovská, rozpoutala se v následujících dnech na českém internetu vášnivá diskuse kolem deníku Mladá fronta DNES spadajícího pod mediální společnost Mafra, již v roce 2013 koupil Agrofert vlastněný Andrejem Babišem.

Ač momentálně již není šéf hnutí ANO oficiálním vlastníkem, protože kvůli zákonu o střetu zájmů na začátku loňského roku převedl Agrofert do svěřeneckého fondu, stále se vede diskuse o jeho vlivu na média Mafry, kam spadají rovněž Lidové noviny, iDNES.cz, Metro a další.

Není tedy žádným překvapením, že když v úterý nebylo na rozdíl od většiny ostatních novin na titulní straně Mladé fronty po informacích o rozsáhlých demonstracích ani stopy, mnoho lidí se toho okamžitě chytlo a deník si na sociálních sítích vysloužil spoustu kritiky a posměchu.

O aktuálních akcích tisíců nespokojených občanů jsme se v Mladé frontě samozřejmě dozvěděli, jen tedy až uvnitř. Z titulní strany ji vyšoupl například hlavní článek o nekvalitních autolékárničkách. Jediným dalším deníkem, který se tématu demonstrace na titulní straně vyhnul, byly komunistické Haló noviny.

Autolékárničky, toaletní papír a kočky

Ostatně MF Dnes je za své titulní strany terčem kritiky a posměchu na sociálních sítích už delší dobu. Loni v srpnu se například lidé rozčilovali nad tím, že se deník na titulce vyhnul stíhání Andreje Babiše a jeho místopředsedy Jaroslava Faltýnka kvůli kauze Čapí hnízdo, případně nad hlavním článkem o loterii kolem EET, který připomínal spíše komerční sdělení.



Letos se zas někteří zasmáli otvíráku o toaletním papíru nebo tomu, že odkaz na Babišův soud na Slovensku kvůli StB byl na titulce menší, než fotka kočky. Velké rozčarování vzbudil také článek o pražském imámovi, který vyšel krátce před prezidentskou volbou a podle mnohých hrál jasně do karet rétorice Zemanova tábora, který prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše spojoval s migrací.

Snad nikdy v minulosti nebyla internetová odezva ale tak rozsáhlá, jako v případě úterního vydání Mladé fronty. Deník je řadou lidí obviňován z bagatelizace demonstrací, případně až z politické manipulace. Proti MF Dnes se vyhranil i podnikatel Ondřej Koudela, který je ve zmíněném článku o autolékárničkách citován.

"Stal jsem se tak částečně tím, kdo pomáhá Deníku MF Dnes zakrývat podstatné a klíčové politické události jen proto, že jeho majiteli nejsou po chuti. Vnímám to jako zneužití mých vyjádření a mé poctivé práce ve prospěch politické manipulace. A tomuto zneužití jsem nemohl jakkoliv zabránit. Dokonce je tato událost v rozporu s etickým kodexem sdružení PrPom, jehož jsem zakladatelem a které se deklaruje jako přísně nepolitické," píše například na svých stránkách Koudelka.

Zuřivý šéfredaktor

Pořádnému rozdmýchání diskuse kolem deníku velmi napomohl také fakt, že se do ní nakonec zapojil i jeho šéfredaktor Jaroslav Plesl. Ten se na internetu začal velmi ostře vyjadřovat na účet kritiků a posměváčků a vrhl se na obhajobu počínání MF Dnes všemi možnými směry. Oháněl se například tím, že jsou soukromé médium, a můžou si tak demokraticky sami vybrat, co dají na titulku. Dále se pustil do bagatelizace a zesměšňování pondělních demonstrací.

Pokusil se rovněž poněkud manipulativně argumentovat tím, že článek o protivládních demonstracích v roce 2012 byl rovněž až uvnitř deníku, což bylo v době, kdy Mafru ještě nevlastnil Andrej Babiš. Zapomněl ale ukázat titulní stranu onoho čísla, přes kterou byla ohromná fotka právě z těchto demonstrací.

Tak trochu marné počínání pana šéfredaktora, o němž by se jistě dalo polemizovat, jak moc MF Dnes prospívá, se dočkalo zasloužené internetové odezvy, a Jaroslav Plesl se tak stal jasným terčem řady vtipálků. Doufejme, že ve vedení Mladé fronty zůstane ještě dlouho, protože se tak jistě dočkáme spousty další legrace.