Luštěnina jako zázrak století: skromná čočka poráží trendy i drahé doplňky stravy
1. 11. 2025 – 12:00 | Magazín | Žanet Ka
Zapomeňte na exotické superpotraviny, to pravé bohatství roste na našich polích. Čočka, skromná luštěnina s velkou duší, vrací do kuchyní jednoduchost a zdraví.
Malá, nenápadná a přesto neobyčejně silná. Čočka patří mezi ty skromné suroviny, které se po staletí vracejí do kuchyní napříč světem, od indických dalů přes francouzské čočkové saláty až po poctivý guláš z českého venkova. Tahle drobná luštěnina totiž dokáže něco, co mnohé módní superpotraviny jen slibují: zasytí, posílí, a přitom nezatíží ani tělo, ani planetu.
Síla ukrytá v nenápadném zrníčku
Porce vařené čočky o hmotnosti 200 gramů obsahuje přibližně 16 gramů bílkovin. To z ní činí neocenitelný zdroj rostlinných bílkovin, zejména pro vegetariány a vegany. Z hlediska vlákniny je ještě působivější: zhruba 15 gramů na porci, tedy polovinu doporučeného denního příjmu. Čočka tak podporuje zdravé trávení, prospívá střevní mikroflóře a pomáhá udržet pocit sytosti po dlouhé hodiny.
Ale tím její výživová hodnota nekončí. Jediná porce pokrývá až 90 % denní potřeby kyseliny listové, téměř polovinu doporučeného množství železa pro ženy, pětinu potřebného hořčíku a kolem 15 % denního příjmu draslíku. A pokud ji nakombinujete s potravinami bohatými na vitamin C, například s paprikou, rajčaty nebo kapkou citronové šťávy, tělo dokáže rostlinné železo vstřebat mnohem efektivněji.
Srdce, krev i cukr pod kontrolou
Čočka prospívá nejen trávení, ale i srdci. Díky vysokému obsahu rozpustné vlákniny pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a udržovat krevní tlak v rovnováze. Zároveň přispívá ke stabilní hladině cukru v krvi, což ocení nejen diabetici, ale i ti, kdo se snaží držet energii během dne na uzdě.
Studie dlouhodobě potvrzují, že pravidelná konzumace luštěnin, zejména čočky, může snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění. A navíc jde o jeden z nejudržitelnějších zdrojů bílkovin: při jejím pěstování se spotřebuje jen zlomek vody oproti masu, a protože váže dusík v půdě, zlepšuje i její úrodnost.
Červená, zelená, černá- která je ta pravá?
Každý druh čočky má svou vlastnost. Červená se při vaření rozpadá a mění v sametový krém, ideální do polévek, indických dalů nebo omáček. Zelená a černá čočka si naopak drží tvar, takže se skvěle hodí do salátů nebo teplých jídel, kde chcete zachovat strukturu. Skvěle chutná s olivovým olejem, citronem a čerstvými bylinkami.
Malý rituál zdraví
Uvařit čočku není žádná věda. Stačí ji předem propláchnout a povařit bez soli. Červená je hotová za 10-15 minut, zelená a černá za 25-30 minut. Poté ji můžete proměnit v hřejivou polévku, salát se zeleninou nebo vydatný příkrm. Možná, že když se příště skloníte nad hrncem, ve kterém bublá čočka s trochou česneku a tymiánu, ucítíte paměť zrn, která živila celé civilizace.