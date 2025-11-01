Nenápadný koktejl jí udělal doslova díru do těla. Policie znovu otevírá děsivý případ
1. 11. 2025 – 13:12 | Magazín | Alex Vávra
Valentýnský večer, který měl být plný lásky, se změnil v horor. Učitelka Holly Hillová si objednala margaritu, ale dostala sklenici s průmyslovým čističem. Dva roky bojovala o život – a zemřela. Policie případ znovu otevřela.
V mexické restauraci Hacienda Las Margaritas Bar & Grill v městě Elgin v Oklahomě si objednala obyčejnou margaritu. Nápoj vypadal normálně – sklenice s ledem, citron na okraji, sůl na skle. Jenže už po prvním doušku se všechno změnilo. Holly ucítila nesnesitelné pálení. Její ústa jako by vzplála ohněm. Instinktivně vyskočila, běžela na toaletu, zvracela, snažila se vypláchnout ústa vodou. Bylo ale pozdě.
Podle pozdějšího vyšetřování druhá margarita, kterou jí ten večer přinesli, obsahovala místo alkoholu průmyslový čistič. Agresivní chemikálie jí propálila hrdlo a jícen tak hluboko, že se jí v těle vytvořila trvalá díra. Z obyčejné večeře se stala doživotní noční můra. Následující týdny a měsíce byly utrpením. Holly přestala být schopná polykat pevnou stravu, musela být krmena sondou. Prošla desítkami bolestivých zákroků, pobyty v nemocnici se staly běžnou součástí života. Každý den bojovala s bolestí, záněty, infekcemi – a přesto dál učila. Dál se starala o své tři děti.
Její matka Kelly Hunterová později popsala, že se díra v jícnu nikdy úplně nezhojila. Lékaři se pokoušeli o další a další zákroky, ale její tělo už bylo vyčerpané. Jen několik dní před smrtí podstoupila další operaci. Zdálo se, že se situace mírně zlepšuje, ale krátce poté, při přípravě na převoz, ztratila puls. Lékaři ji nedokázali oživit.
Rodina chce spravedlnost
Rodina Hillových je přesvědčená, že za tragédii může restaurace. „Chceme, aby byli postaveni před odpovědnost za to, že mi vzali dceru,“ řekla zlomená matka. „Byl to dlouhý boj, ale nakonec to byli oni, kdo ji připravil o život.“
Rodina už dříve restauraci zažalovala. Případ skončil mimosoudním vyrovnáním, jehož podrobnosti nebyly zveřejněny. Holly ale i po vyrovnání dál bojovala s následky. Dva roky bolesti, lékařských zákroků a naděje, která se stále rozplývala. Nakonec jí tělo vypovědělo službu. Holly byla mezi kolegy i žáky oblíbená. Učila třetí třídu na základní škole Elgin Public Schools a byla známá svým přístupem k dětem – trpělivá, laskavá, oddaná. „Každému dítěti dokázala dát pocit, že je výjimečné, schopné a milované,“ napsala její rodina v nekrologu.
Ředitel školy Nate Meraz označil její smrt za nepředstavitelnou ztrátu. „Holly byla oddaná učitelka, absolventka školy v Elginu, milující matka i manželka,“ uvedl.
Pohřeb se konal v úterý v místním centru pro scénická umění. Dorazily desítky žáků, kolegů i rodičů. Lidé přinášeli květiny, psali dopisy a plákali. Mnozí nedokázali pochopit, jak mohla tak obyčejná věc – sklenice margarity – skončit smrtí.
Vyšetřování pokračuje
Policie v Elginu nyní případ znovu otevřela. Spolu s okresním prokurátorem z okresu Comanche požádala o pomoc Oklahomský úřad pro vyšetřování. Vyšetřovatelé mají prověřit všechny okolnosti, které k tragédii vedly. Policie uvedla, že bude s úřadem plně spolupracovat a že rodina Hillových byla o dalším postupu informována.
Restaurace se zatím k úmrtí Holly Hillové nevyjádřila. V květnu 2023 však na sociálních sítích zveřejnila prohlášení, v němž se omluvila a uvedla, že podobná situace se za deset let fungování podniku nikdy nestala. „Je nám velmi líto, co se stalo. Taková situace neměla nikdy nastat,“ napsali tehdy její zástupci.
Rodina ale tvrdí, že omluva nestačí. „Chceme, aby si lidé uvědomili, co se tam stalo, a přestali tu restauraci podporovat,“ vzkázala Hunterová.
Příběh Holly Hillové šokoval celé město Elgin i široké okolí. Žena, která celý život pomáhala dětem, zemřela kvůli drinku, který měl být symbolem oslav a radosti. Dva roky bojovala o život s tichou odvahou a odhodláním, které inspirovalo všechny kolem. Teď její rodina žádá jediné – spravedlnost.