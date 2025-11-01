V plzeňské zoo na srdeční selhání uhynul samec nosorožce indického
1. 11. 2025 – 11:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V plzeňské zoologické zahradě včera uhynul na srdeční kolaps samec nosorožce indického Baabuu.
Uhynul čtyři dny před svými 21. narozeninami. V zoo zůstala vysoce březí samice Manjula. Baabuu v Plzni zplodil s Manjulou dvě mláďata - samice narozené v letech 2014 a 2017, třetí potomek by se měl narodit do konce letošního roku. Žádná jiná zahrada v České republice nosorožce indické nechová, řekl dnes ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.
"Před necelým měsícem se u něj projevily zdravotní komplikace. Přes intenzivní veterinární péči dnes dopoledne zkolaboval a uhynul. Následná pitva určila jako příčinu srdeční kolaps. Zároveň byly odebrány vzorky dalších tkání pro laboratorní vyšetření," řekl. Nosorožci se v lidské péči dožívají až 40 let, uvádí zoo na svých stránkách.
Baabuu se narodil 4. listopadu 2004 v zoo v Basileji ve Švýcarsku a do Plzně dorazil v září 2011 s úkolem nahradit původního samce Beniho a stát se partnerem tehdy tříleté samice Manjuly. Dvě samice, které s Manjulou zplodil, už žijí jiných zoo a každá již měla jednoho potomka.
V Evropě chová indické nosorožce zhruba 30 zoologických zahrad, nejblíž Česku jsou nyní například v Norimberku a Mnichově. Světová populace dosahuje kolem 3000 jedinců, kteří žijí pouze v Indii, Nepálu a Bhútánu. Velká část populace obývá národní parky, zejména Kaziranga v Indii a Čitván v Nepálu.