Vypadá neškodně, ale v troubě se děje něco, co většina lidí netuší
25. 1. 2026 – 16:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Pečící papír je v mnoha domácnostech považovaný za nepostradatelnou „kuchařskou jistotu“. Pomáhá odlehčit mytí plechů, zabraňuje připékání a je levný. Ale i praktické věci mají svou cenu a u pečícího papíru je to cena, kterou možná nechce zaplatit bez rozmyslu.
Pergamenový papír bývá obvykle potažen tenkou vrstvou silikonového nebo jiného syntetického materiálu, který mu dodává nepřilnavé vlastnosti. Tento povrch je navržen tak, aby zvládl vysoké teploty a zabránil přilepení těsta či masa.
Čeho se obavy týkají?
Podle odborných testů a spotřebitelských orgánů však není u všech typů pečicího papíru jasné, jaké chemikálie obsahují a jak se chovají při vysokém zahřátí. Některé značky mohou být ošetřeny látkami, které se při pečení dostávají do vašeho jídla nebo do vzduchu trouby.
Jednou z nejdiskutovanějších skupin jsou tzv. PFAS (věčné chemikálie) – per- a polyfluorované látky, které se dříve často používaly pro nenalepitelnost. Tyto látky jsou spojovány s negativními dopady nejen na životní prostředí, ale i na zdraví – dlouhodobé vystavení PFAS může ovlivnit hormony nebo imunitní systém a bylo nalezeno i v lidském krevním oběhu.
Navíc některé výrobky mohou obsahovat rezidua siloxanů – chemických látek používaných při výrobě silikonových povrchů. Tyto látky se podle některých studií uvolňují při zahřívání a zatím nejsou plně prozkoumány z hlediska dlouhodobého vlivu na lidské zdraví.
Co říkají odborníci
Ne všechny zdroje však varují před katastrofou v kuchyni. Některé analýzy uvádějí, že běžný potravinářský pečicí papír s potiskem „food-grade“ a silikonovým povlakem je považován za bezpečný, pokud se používá správně a není vystaven extrémním teplotám daleko nad běžné domácí pečení.
Důležitým faktorem je kvalita produktu: i u papíru s bezpečným silikonovým povlakem se doporučuje volit certifikované a PFAS-free varianty, které minimalizují riziko chemických stop.
Co to znamená pro vaši kuchyni
Pečicí papír není automaticky „smrtící“ materiál, ale je dobré si uvědomit několik věcí:
- Není všechny pečicí papíry stejné kvality – levné nebo neoznačené mohou obsahovat látky, které se při vysokém zahřátí uvolní. • Překračování doporučené teploty (cca 220–230 °C) zvyšuje riziko degradace a uvolňování chemikálií. • Některé papíry mohou během pečení uvolnit stopové množství chemikálií, které se dostanou do jídla nebo vzduchu trouby.
Zdravější a šetrnější alternativy
Pokud se chcete vyhnout nejistotě, existuje několik osvědčených cest:
- Nerezová ocel a plechy bez papíru – klasika, která nic neuvolňuje.
- Skleněné nebo keramické formy – rovnoměrné pečení a žádné povlakové chemikálie.
- Silikonové podložky bez PFAS – opakovaně použitelné a certifikované bezpečné varianty.
Volba kvalitních materiálů přispívá nejen ke zdraví, ale i ke snížení odpadu a ekologické stopě vaší kuchyně.