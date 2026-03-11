Kvíz: Jedlá, nebo jedovatá? Tyto houby každoročně pletou i zkušené houbaře
11. 3. 2026 – 11:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Houbaření je v Česku téměř národní sport. Jenže některé houby jsou si podobné natolik, že si je lidé v lese často pletou. Mykologové každoročně upozorňují, že právě záměna jedlých a jedovatých druhů stojí za mnoha otravami.
Houbaření patří v Česku k oblíbeným tradicím, ale právě podobnost některých druhů způsobuje, že se i zkušeným houbařům občas stane osudová chyba. Mykologové dlouhodobě upozorňují, že lidé si často pletou jedlé druhy s jedovatými. Záměna může vést k nepříjemným zdravotním potížím, jako jsou zvracení, bolesti břicha nebo dezorientace.
Statistiky zároveň ukazují, že k otravám houbami dochází téměř každý rok. Nejčastější příčinou bývá právě záměna podobně vypadajících druhů nebo přílišná jistota při určování hub v lese. Lékaři i mykologové proto pravidelně připomínají jednoduché pravidlo: pokud si nejste stoprocentně jistí, raději houbu nechte v lese. Náš kvíz vám může napovědět, jak dobře se v houbách orientujete, než vyrazíte na letošní houbařskou sezonu.