Ministr Červený: Emisní povolenky obohacují spekulanty, ne ekonomiku
11. 3. 2026 – 12:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Emisní povolenky se podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) staly obchodní komoditou, ze které profitují spekulanti.
Jako příklad uvedl například čínské společnosti, které si překupují přes evropské firmy emisní povolenky. Kritizoval také plánované zavedení rozšířeného systému emisních povolenek pro budovy a dopravu (ETS2), které podle něj schválila minulá vláda. Červený to řekl v rozhovoru s ČTK.
"Je potřeba připomenout, že systém ETS2 schválila už minulá vláda. My dnes řešíme důsledky tohoto rozhodnutí," uvedl Červený. Podle něj by zavedení ETS2 znamenalo výrazné zdražení energií, pohonných hmot a celkově fungování ekonomiky. "Každá civilizace potřebuje relativně levný přístup k energiím, aby mohla prosperovat," dodal.
Problém podle něj spočívá také v tom, že emisní povolenky se staly obchodní komoditou. "Při prvním prodeji sice část peněz získává EU a část členské státy, ale ceny se následně zvyšují na burze a profitují z toho spekulanti," řekl. Podle něj chce jeho hnutí systém změnit tak, aby nedopadal negativně na domácnosti a ekonomiku.
"My přece nemůžeme podporovat zavádění ETS2, abychom obohacovali překupníky s cennými papíry v podobě emisních povolenek, ničili si ekonomiku a domácnosti, abychom měli dobrý pocit, že děláme něco s uhlíkem," řekl Červený.
Červený zároveň uvedl, že o možné reformě stávajícího systému emisních povolenek ETS1 jedná s některými členskými státy EU. Konkrétní návrhy ale zatím nechce zveřejňovat, dokud o nich nebude dosažena shoda s partnery. Podle něj se v Evropě zároveň zvyšuje debata o udržitelnosti současného tempa zelené transformace.
K obnovitelným zdrojům energie je podle něj potřeba přistupovat "racionálně, nikoli ideologicky". Tam, kde dávají ekonomický smysl, by se podle něj měly rozvíjet, například u vodních elektráren. Zároveň chce prosazovat, aby bylo jádro považováno za čistý zdroj energie. "Jaderná energetika je bezemisní a podle mého názoru by měla hrát důležitou roli v energetickém mixu České republiky," uvedl.
Jednání unijních ministrů životního prostředí v Bruselu se příští týden v úterý zúčastní místo ministra vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy). Podle Červeného bude Turek na jednání také proto, že se bude diskutovat právě o reformě emisních povolenek, tak jak ji vidí současná vláda. Mezi hlavní body má patřit politická diskuse k revizi nařízení o emisních standardech oxidu uhličitého z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a nebo výměna názorů k posílení strategické spolupráce v globální environmentální diplomacii.
Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě. O změny usilovala už předchozí česká vláda premiéra Petra Fialy. Současná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) systém emisních povolenek ETS2 zcela odmítla a uvedla, že bude v EU hledat podporu pro zrušení tohoto systému. Hlavní prioritou je podle Babiše zlevnit energie, k čemuž mají dopomoci i změny v povolenkách. Premiér připomněl, že podle predikce Evropské komise z roku 2020 měla být v roce 2025 cena emisní povolenky 26,50 eura za tunu oxidu uhličitého (CO2). "Průměr přitom byl 87 eur," uvedl koncem února Babiš.
Členské státy Evropské unie minulý týden formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028.