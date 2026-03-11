Dnes je středa 11. března 2026., Svátek má Anděla
Počasí dnes 15°C Skoro jasno

Milované psí plemeno, které pochází z Československa a položí za vás život

11. 3. 2026 – 11:36 | Magazín | Tamara Černá

Milované psí plemeno, které pochází z Československa a položí za vás život
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Československý vlčák patří mezi nejpozoruhodnější psí plemena, která ve střední Evropě vznikla. Jeho historie sahá do 50. let 20. století, kdy byl v tehdejším Československu vyšlechtěn křížením německého ovčáka a karpatského vlka. Výsledkem je pes, který spojuje vytrvalost, inteligenci a mimořádnou fyzickou kondici. Právě tato kombinace z něj dělá nejen fascinujícího společníka, ale také jedno z nejunikátnějších plemen na světě.

Jednou z největších předností československého vlčáka je jeho inteligence a schopnost spolupracovat s člověkem. Tito psi jsou velmi učenliví, rychle chápou nové povely a dokážou pracovat v náročných podmínkách. Není náhodou, že byli původně využíváni u armády a pohraniční stráže. Zároveň si ale zachovávají silný instinkt a nezávislost, což znamená, že jejich výcvik vyžaduje trpělivost a důslednost.

Další velkou výhodou je neuvěřitelná fyzická odolnost. Československý vlčák je pes, který miluje pohyb a dokáže urazit desítky kilometrů bez známek únavy. Díky husté srsti dobře snáší chlad i nepříznivé počasí, takže je ideálním společníkem pro lidi, kteří tráví hodně času v přírodě. Turistika, běh nebo dlouhé výlety jsou pro toto plemeno přirozeným prostředím.

Vedle všech pracovních schopností je ale československý vlčák také velmi oddaným rodinným psem. Ke své smečce – tedy rodině – si vytváří silné pouto a bývá mimořádně loajální. Je pozorný, ostražitý a přirozeně chrání své blízké. Pro aktivní majitele, kteří dokážou respektovat jeho energii i inteligenci, tak představuje československý vlčák nejen fascinující plemeno, ale i věrného partnera na mnoho let.

Tagy:
psi psí plemena československý vlčák
Zdroje:
Vlastní, CSV.cz
Profilový obrázek
Tamara Černá
Novinářka z Jičína, která se zaměřuje na společenská témata, spotřebitelská práva a každodenní realitu běžných lidí. Věří, že i zdánlivě malý příběh může odhalit hlubší struktury společnosti. Své první zkušenosti sbírala v regionálních redakcích. Dnes přispívá do několika českých online magazínů. Ve volném čase ráda čte moderní francouzskou beletrii, cestuje po bývalých průmyslových městech a fotografuje opuštěné krajiny.

Předchozí článek

Počasí o víkendu ještě zchladí, už se ale připravte na změnu

Následující článek

Kvíz: Jedlá, nebo jedovatá? Tyto houby každoročně pletou i zkušené houbaře

Nejnovější články