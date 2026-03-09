Kvíz: Poznáte plemeno psa podle obrázku? Jen opravdoví pejskaři se nedají nachytat
9. 3. 2026 – 16:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Psi patří mezi nejrozmanitější domácí zvířata na světě. Přestože mají společného předka – vlka – lidé během staletí vyšlechtili stovky různých typů psů, které se liší velikostí, srstí, temperamentem i tím, k jaké práci byli původně určeni. Dnes existují stovky plemen a jejich počet se stále mění podle toho, jak je uznávají jednotlivé kynologické organizace.
Psi provázejí člověka tisíce let a postupně se z pracovních pomocníků stali také věrnými rodinnými společníky. Někteří byli šlechtěni pro lov, jiní pro hlídání stád, další pro ochranu nebo jednoduše pro společnost. Právě proto dnes mezi jednotlivými plemeny najdeme obrovské rozdíly – od drobných psů vážících pár kilogramů až po impozantní obry.
Kynologické organizace se snaží tuto rozmanitost systematicky rozdělit. Mezinárodní kynologická federace například klasifikuje psy do několika skupin podle jejich původu a využití – od pasteveckých a loveckých psů až po společenská plemena. Na světě je dnes oficiálně uznáno přibližně 360 plemen, přičemž další se objevují nebo získávají oficiální status postupně.
Teď je řada na vás. Podívejte se na jednotlivé fotografie a zkuste určit, jaké plemeno na nich je. Některé poznáte během pár vteřin, jiné vás možná překvapí. Kolik z nich dokážete správně odhadnout?