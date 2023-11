Král Šumavy získal status účastníka protikomunistického odboje

Ministerstvo obrany minulý týden přiznalo status účastníka odboje a odporu proti komunismu legendárnímu převaděči Josefu Hasilovi, který vstoupil do povědomí veřejnosti jako Král Šumavy. ČTK to dnes sdělil spolek Společnost pro výzkum zločinů komunismu, který Hasila na toto ocenění navrhl.

Někdejší pohraničník pomohl na přelomu 40. a 50. let minulého století desítkám občanů komunistického Československa přejít přes hranice na Západ. Hasil zemřel ve Spojených státech v roce 2019, dožil se 95 let.

Osvědčení o účasti v třetím odboji získal Hasil na základě zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, který umožňuje morálně i finančně ocenit bojovníky proti totalitnímu režimu v Československu.

„Jsme nesmírně rádi, že náš návrh byl odborně posouzen a Josefu Hasilovi status účastníka odboje a odporu proti komunismu přiznán,“ uvedl předseda spolku, historik Lukáš Kopecký. Ocenění podle něj přispěje do mozaiky veřejného povědomí o činnosti šumavských převaděčů.

Hasil projevil odvahu postavit se totalitě už za druhé světové války. Tehdy utekl z nuceného nasazení v Německu a v Čechách pak dělal spojku partyzánům. Po konci války nastoupil do Sboru národní bezpečnosti (SNB). Měl v uniformě chránit hranice, ale nakonec po komunistickém převratu v roce 1948 začal pomáhat lidem perzekvovaným novým režimem při útěcích přes hranice.

V říjnu 1948 Hasil po jedné cestě přes hranice sám skončil v rukou pohraničníků. Poté ho nechvalně proslulý prokurátor Karel Vaš poslal na skoro deset let do vězení. Po půl roce se ale Hasilovi podařilo uprchnout. V Německu vstoupil do služeb americké výzvědné služby, stal se agentem-chodcem a znovu převáděl lidi, ale také dodával odboji vysílačky či další materiál. V polovině 50. let se Hasil přestěhoval do USA, kde žil až do smrti.

Hasilův život inspiroval filmaře i spisovatele. Už koncem 50. let posloužil jako předloha snímku Král Šumavy režiséra Karla Kachyni. Ideologicky podbarvený film však nevyprávěl o Josefu Hasilovi, šlo o příběh, který si objednali komunisté a snažili se filmem odradit od emigrace na Západ.

V roce 2001 představila režisérka a scenáristka Kristina Vlachová snímek Zpráva o Králi Šumavy a o 11 let později vyšla kniha Návrat Krále Šumavy spisovatele Davida Jana Žáka, jež se dočkala i komiksové podoby. Režisér David Ondříček natočil o Hasilovi televizní minisérii Král Šumavy pro streamovací službu Voyo. V těchto dnech vzniká její druhá třídílná řada.