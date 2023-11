Statisícový sobotní propalestinský pochod Londýnem byl místy násilný, policie řeší důsledky

Zranění v sobotu utrpělo devět policistů a zatčeno bylo 126 lidí, většinou ti, kteří se stavěli proti propalestinskému pochodu, píše stanice BBC. Britská média se zabývají možnými důsledky pro ministryni vnitra Suellu Bravermanovou kvůli jejím výrokům na adresu protestů.

Sobotní pochod někteří odsoudili jako neuctivý, jelikož se konal na Den válečných veteránů, kdy Británie vzpomíná na své padlé v obou světových válkách i v následných konfliktech. Pořadatelé v reakci vedli pochod z londýnského Hyde Parku k americké ambasádě, nikoliv kolem kenotafu, památníku padlým v londýnském Whitehallu.

„To, co jsme dnes viděli, je zneuctěním našich ozbrojených sil. To platí pro gaunery z EDL, kteří narušovali kenotaf a kteří skandovali antisemitské pokřiky,“ napsal v sobotu na internetu premiér Rishi Sunak. Policie dnes uvedla, že ačkoliv pochod jako takový se obešel bez většího násilí, vyšetřovatelé se zabývají „vážnými přestupky souvisejícími s antisemitskou nenávistí“.

Remembrance weekend is a time for us to come together as a nation and remember those who fought and died for our freedoms. The unacceptable scenes today disrespect their memory. pic.twitter.com/vVyqSB7oi2

Britský premiér se v posledních týdnech snaží hájit ministryni vnitra Bravermanovou, která čelí kritice kvůli některým svým kontroverzním výrokům. V souvislosti se sobotními protesty naposledy vyzval k rezignaci ministryně londýnský labouristický starosta Sadiq Khan a Bravermanovou kritizoval i šéf Skotské národní strany Humza Yousaf. Šéf labouristické opozice Keir Starmer ve svém sloupku pro The Telegraph napsal, že Bravermanová „ponižuje“ svůj úřad.

Bravermanová minulý týden obvinila londýnskou policii, že „straní“ protestujícím a propalestinské demonstrace označila za „pochody nenávisti“. Již dříve vyvolaly pozornost její prohlášení, že bydlení ve stanech je pro lidi bez domova „otázkou životního stylu“, nebo případ, kdy se snažila vyhnout následkům poté, co v autě minulý rok překročila povolenou rychlost, píše web stanice Sky News.

Ministryně ve svém dnešním krátkém prohlášení ke Dni válečných veteránů na síti X kritiku ohledně svých poznámek k sobotnímu pochodu nekomentovala. Napsala, že se plánuje zúčastnit pietní akce připomínající padlé hrdiny.

This morning I will be attending the National Service of Remembrance at the Cenotaph, paying my respects to our fallen heroes.



We must honour them and the veterans who survive for the sacrifices they made so that we may live safe and free. pic.twitter.com/ewBpyEvc5z