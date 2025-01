Jaroslava Obermaierová je naštvaná. Těší se na konec Fialovy vlády, Ukrajině by zbraně neposílala

Herečka Jaroslava Obermaierová, známá především svou rolí paní Nyklové v seriálu Ulice, vstupuje do nového roku s pocitem frustrace a nespokojenosti. Ve svých 78 letech se netají tím, že ji současná situace v mnoha ohledech rozčiluje. Když byla dotázána, zda se na něco v roce 2025 těší, zmínila pouze nadcházející volby. „Doufám, že přinesou změnu k lepšímu,“ uvedla pro Super.cz. Obermaierová otevřeně přiznává, že ji trápí mnoho věcí. „Vadí mi všechno už dlouhou dobu. To, co slyším, mě jen rozčiluje. Rozhoduje se o věcech, aniž by se nás někdo ptal, a peníze, které by mohly pomoci lidem, se dávají na zbraně. To mě opravdu štve,“ vyjádřila svůj názor.

Dodala, že se jí současná situace dotýká nejen kvůli nízkému důchodu, ale také kvůli zdravotnímu stavu svého syna. „Myslí si někdo, že se dá žít z důchodu? Valorizace byla snad jen tři stovky,“ rozhořčila se.

Herečka se snaží vyžít z kombinace svého důchodu a invalidního důchodu svého syna. K tomu si přivydělává prací v divadle a natáčením, ale ani to podle ní není žádná výhra. V seriálu Ulice, kde hraje dlouhodobě, prý nemá scénáře dopředu, takže ani neví, co ji čeká.

Kromě toho se objevuje v několika představeních v Divadle Broadway, ale jak sama říká, jde jen o pár vystoupení ročně, což její finanční situaci příliš nezlepšuje. „Nechci o ničem mluvit, protože bych jen říkala, co je špatně,“ řekla s povzdechem.

Na druhou stranu si herečka nestěžuje na své zdraví. „Celkem se držím. Bolavá záda i noha se zahojily. Je to dobré, pokud zrovna nemám kašel,“ dodala s trochou optimismu. I přes všechny problémy se snaží zůstat aktivní, ale její nálada a pohled na budoucnost zůstávají spíše skeptické.