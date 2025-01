Konec kariéry Lukáše Vaculíka? Herec má už jasno...

Herec Lukáš Vaculík, který letos oslavil 62. narozeniny, se v rozhovoru pro CNN Prima NEWS otevřeně rozpovídal o tom, kdy plánuje ukončit svou dlouholetou hereckou kariéru. Podle jeho slov je důležité mít sebereflexi a schopnost rozpoznat ten správný okamžik, kdy je čas odejít ze scény. „Člověk musí mít nějakou sebekontrolu a vědět, kdy je správný čas toho nechat,“ uvedl herec. Vaculík si je vědom, že by nechtěl pokračovat v práci, pokud by cítil, že už není schopen podávat kvalitní výkony. „Až jednou přijdu na scénu a začnu hrát úplně jiný kousek, než bych měl, tak si myslím, že nastane čas říct: ‚Díky, nashledanou,‘“ dodal rozhodně.

V současné době mu však radost do života přináší nejen herectví, ale především jeho syn Lukáš, který studuje scenáristiku na filmové škole v Písku. Vaculík s úsměvem popisuje jejich vzájemné škádlení, které je plné humoru a nadsázky. „My se tak špičkujeme. On říká, že nechce ten film pokazit tím, že mě obsadí. Já zase říkám, že v těch jeho slátaninách hrát nebudu,“ vypráví herec s úsměvem. Přesto však dodává, že by si moc přál, aby jeho syn našel ve své práci radost a úspěch.

„Jestli mu to vydrží a bude ho to bavit, tak vyhraje život. To bych si strašně přál,“ říká s nadějí a hrdostí v hlase.

Vaculík tak ukazuje, že i přes svou úspěšnou kariéru v herectví má jasnou představu o tom, kdy je čas odejít, a zároveň se těší z úspěchů svého syna, který kráčí vlastní cestou ve světě filmu.