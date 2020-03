Konflikt, který stvořil Bílou smrt

- Komentáře - 0

Na levé straně politického spektra se začíná debatovat o tom, že by levice měla přehodnotit některá svá východiska. Měla by se posunout více konzervativním směrem a přiblížit se k voličům, pro něž jsou důležitá levicová témata, neholdují však tomu, co bývá označováno za kulturně-progresivní. Je ve hře konzervativní socialismus? A co si pod ním představit? více