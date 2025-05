Rozchod potvrzen. Kráska z Ulice je zase sama: "Byla to jen otázka času"

5. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Katce Ujfaluši vztah nevyšel, žádný smutek ale nedrží a nebrání se rovnou poznat někoho nového.

Zájemci se slabostí pro krásné herečky z Ulice mohou zpozornět, sympatická a krásná Kateřina Ujfaluši (dcera slavného fotbalisty Tomáše) je momentálně sama. Potvrdila to redaktorům eXtra.cz.

Nejednalo se nicméně o žádné drama a rozchod byl celkem předpokládatelné vyústění životní situace. Bývalý partner se totiž odstěhoval do Anglie kvůli studiu a, jak to tak bývá, vztah, který začal normálně a najednou se proměnil v romanci na dálku, nevydržel.

„Tím, že jsme byli od sebe už dlouhou dobu, tak to vlastně zvládám v pohodě. Nechci říct sejde z očí, sejde z mysli, ale myslím si, že to tak trochu je a tím, že jsme se neviděli dlouho, tak to méně bolelo,“ přemítá Kateřina.

„Bylo to iniciované z mé strany. Myslím si, že to byla otázka času, kdy to jeden z nás udělá. Už to tam trochu skřípalo, ale skončilo to hezky. Mluvili jsme o tom, že to tak bude lepší. Já vždycky říkám, že co se má stát, se stane, a jestli se někdy máme potkat, tak se potkáme,“ dodala.

Důvod byla opravdu vzdálenost a nemožnost se vidět, kvůli čemuž postupně opadla vášeň i vzájemná náklonnost: „Člověk se snaží, ale časem už to přirozeně opadne a to se stalo nám. Matěj bude minimálně další čtyři roky v zahraničí a člověk nikdy neví, co bude za čtyři roky, a já se nechci probudit, až mi bude pětadvacet, a zjistit, že jsem třeba nic nezažila.“

V rozchodu nicméně nevidí důvod zanevřít na romanci a vztahy. Aktivně sice nic nehledá, ale pokud by se mělo něco naskytnout, bránit se také nebude: „Upřímný se smyslem pro humor. Taky je pro mě důležitá taková ta přirozená mužnost. Líbí se mi, když muž ví, co chce, jde si za tím a zároveň si na nic nehraje, třeba před kamarády nedělá frajera,“ popsala svého ideálního partnera.