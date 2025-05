Tajná láska: Populární reportér vyrazil dech nečekanou svatbou! Nebo je všechno jinak?

5. 5. 2025 – 6:45 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbený reportér Jan Tuna zanechal fanoušky v úžasu, když z ničeho nic vystavil fotku z vlastní svatby, o které nikdo nevěděl.

Pokud by měl známý reportér Jan Tuna uzavřít sňatek, našlo by se jen málo fanoušků, kteří by si po jeho boku uměli představit někoho jiného než herečku Nelu Boudovou, se kterou má Jan v posledních letech docela divokou vztahovou horskou dráhu.

„My jsme oba horké hlavy. Divocí koně. Tak je to takové veselé, přesně jako je život. Život je houpačka a my se tak prostě houpeme nahoru a dolů. Ale je to báječná ženská. Jsou různá období, u nás se jen střídají strašně rychle,“ popsal svou dynamiku s Nelou sám Jan v rozhovoru pro eXtra.cz.

O to větší proto bylo překvapení, když Jan z ničeho nic zveřejnil fotku z vlastní svatby a po boku mu místo Nely stála zcela neznámá blondýnka.

Fanoušci sbírali čelisti ze stolů a smršť komentářů na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat. Reakce byly velmi pozitivní, fanoušci přáli Janovi s manželkou vše dobré do života a podobně. A samozřejmě se našli i tací, kteří nemohli pochopit, že si nebere Nelu.

Nebere. A nebere si ani dámu z fotky, protože se podle všeho nakonec ukázalo, že svatba není skutečná a fotka z veselky je součást reklamní kampaně na novou divadelní hru.