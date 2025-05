Krutý osud Anny K.: Přišla o nenarozenou holčičku, sen stát se maminkou se navždy rozplynul

5. 5. 2025 – 7:45 | Magazín | BS

Oblíbená zpěvačka má za sebou skutečné peklo, které je ještě horší, než jsme vůbec mohli tušit.

O tom, že to oblíbená zpěvačka Anna K. neměla v životě úplně lehké, už jsme tak nějak věděli. Většinou se ale skloňují problémy v manželství, náhlý rozchod a možná zrada bývalého. Zpěvačku ale tížil krutý osud a rozhodla se proto si ulevit tím, že prozradí něco víc o další bolesti, se kterou se dlouhá léta prala o samotě a bez pomoci.

V dokumentu České televize zpěvačka mluvila hlavně o svém snu stát se maminkou. Snu, který se nesplnil a ani nikdy nesplní.

S bývalým partnerem Tomášem Varteckým se snažili o dítě, jak to jen šlo. A když se nedařila přirozená cesta, zkusili i asistovanou reprodukci, i ta ale nepřinesla úspěch.

„Strašně jsme se těšili, že někomu dáme domov,“ vzpomínala zpěvačka dojemně i bolestivě.

Otěhotnět se ale pořád nedařilo a proto se snažila dítě alespoň adoptovat. Čekala pět let a nakonec se dočkala, jenže s nejhorším možným načasováním. V roce 2009 se totiž léčila s rakovinou prsu a zrovna v tu chvíli přišla potenciální nabídka k adopci pětiměsíční holčičky, kterou ale úřady Anně kvůli jejímu zdravotnímu stavu nakonec nesvěřily.

„Paní mi řekla, že až se uzdravím, že to můžu celý absolvovat znovu, všechny ty psychologický testy a celý to šílený kolečko... Ale to už se pak nikdy nestalo,“ dodává zpěvačka smutně.

Dnes už ví, že to znovu zkoušet nebude: „Je to moje největší prohra. A bolest, že jsem to nedokázala,“ přiznává.